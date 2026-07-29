Copa Centroamericana | Saprissa sacó tres puntos de visita ante UMECIT FC en Penonomé

El monstruo morado se impone: Saprissa vence a UMECIT FC en el debut de ambos en la Copa Centroamericana.

Panamá/Los costarricenses sacaron ventaja con un gol al cierre de la primera mitad y otro al arranque de la segunda, resistieron con un hombre menos tras la expulsión de Luis Paradela, y aguantaron el descuento de Alberto Saldaña para llevarse los tres puntos del Grupo C.

El Deportivo Saprissa se llevó una victoria de visita ante el UMECIT FC por marcador de 1-2, en el duelo que abrió la participación de ambos equipos en el Grupo C de la Copa Centroamericana 2026, disputado en el estadio Universidad Latina de Penonomé.

El monstruo morado se puso en ventaja al final de la primera mitad con un gol del argentino Mariano Torres, al minuto 45+1. Ya en el arranque de la segunda mitad, Orlando Sinclair amplió la diferencia para los costarricenses al minuto 49, sentenciando un dominio visitante que se extendió entre ambos períodos del partido.

El panorama cambió al minuto 62, cuando el cubano Luis Paradela fue expulsado, dejando a Saprissa con diez hombres por el resto del compromiso. UMECIT aprovechó la ventaja numérica y descontó a través de Alberto Saldaña, quien anotó al minuto 76, aunque el esfuerzo panameño no alcanzó para evitar la derrota en su estreno internacional.

Con este resultado, el UMECIT FC afrontará su próximo compromiso en el certamen ante el Olimpia de Honduras, programado para el 5 de agosto en Panamá.