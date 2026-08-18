Copa Centroamericana 2026 previa| Deportivo Mixco vs UMECIT FC: universitarios panameños intentarán sacar una buena nota en Guatemala

El elenco umecista viaja al territorio chapín para enfrentar a los chocolateros en una partido donde ambos conjuntos necesitan la victoria.

Panamá/El Deportivo Mixco de Guatemala recibe a UMECIT FC de Panamá por la cuarta jornada del Grupo C en la Copa Centroamericana Concacaf 2026. El encuentro se disputará este miércoles 19 de agosto a las 8:00 PM EST (8:00 p.m. hora de Panamá/7:00 p.m. de Guatemala) en el Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol", ubicado en la Ciudad de Guatemala.

Ambas escuadras afrontan este compromiso sin unidades registradas en la tabla de posiciones y ya sin posibilidades matemáticas de avanzar a los cuartos de final. Por ello, el objetivo principal para ambos será conseguir el primer triunfo de su historia en la competición regional.

Contexto de los Equipos

Deportivo Mixco

Desempeño reciente: En su debut internacional, el conjunto guatemalteco ha sufrido derrotas como visitante ante Olimpia (2-0) y Deportivo Saprissa (3-0).

En su debut internacional, el conjunto guatemalteco ha sufrido derrotas como visitante ante (2-0) y (3-0). Localía: Hará su debut como local en la competencia. Los clubes guatemaltecos han logrado mantenerse invictos en tres de sus últimos cuatro cruces en casa ante rivales panameños en el torneo (2 victorias y 1 empate).

UMECIT FC

Desempeño reciente: El cuadro universitario acumula tres caídas estrechas frente a Saprissa (2-1), Olimpia (2-1) y Alianza FC (1-0), todas por la mínima diferencia.

El cuadro universitario acumula tres caídas estrechas frente a (2-1), (2-1) y (1-0), todas por la mínima diferencia. Aspectos clave: Javier Murillo, Andrés Palmezano y Hiberto Peralta destacan entre los elementos más participativos en generación ofensiva y regates en lo que va del certamen.

Posibles alineaciones

Deportivo Mixco : Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Allen Yanes, Jorge Sotomayor; Cristian Jiménez, Christian Ojeda, Fabián Cuero, Fernando Arce, Jose Bolaños; Nicolás Martínez y Lynner García. DT : Fabricio Benítez.

: Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Allen Yanes, Jorge Sotomayor; Cristian Jiménez, Christian Ojeda, Fabián Cuero, Fernando Arce, Jose Bolaños; Nicolás Martínez y Lynner García. : Fabricio Benítez. UMECIT FC: Luis Lazo; Javier Murillo, Emmanuel Chanis, Jesús Araya, Alberto García; Hiberto Peralta, Nicholas Anderson, Andrés Palmezano, Alcides Díaz; Alberto Saldaña y Andrick Edwards. DT: Julio Infante.

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