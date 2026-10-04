LPF resultado | Herrera FC da un duro golpe al Alianza en Parita

Panamá/Herrera FC dio la sorpresa en la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) al derrotar 1-0 a Alianza FC en el Estadio Gustavo Posam, en Parita, provincia de Herrera.

El único gol del partido llegó al cierre de la primera mitad. Javier Betegón apareció al minuto 45 para marcar la anotación que terminó inclinando el partido a favor del conjunto herrerano.

El triunfo representa un importante respiro para Herrera FC, que llegaba al compromiso en medio de una semana marcada por la incertidumbre alrededor del futuro del club. En los últimos días, el equipo estuvo en el centro de la conversación debido a los rumores sobre una posible salida de la provincia de Herrera y un eventual cambio de sede.

En medio de ese escenario, el conjunto herrerano respondió en la cancha y consiguió tres puntos que le permiten mejorar su posición en la Conferencia del Oeste.

Con esta victoria, Herrera FC llega a 8 puntos y se mantiene en el quinto lugar de la Conferencia del Oeste, tomando un impulso importante de cara a las próximas jornadas del campeonato.

Alianza deja escapar puntos importantes

Para Alianza FC, la derrota supone un tropiezo en sus aspiraciones dentro de la Conferencia del Este. El conjunto aliancista necesitaba sumar en esta jornada, pero terminó marchándose de Parita con las manos vacías.

Alianza permanece con 14 puntos y ocupa el quinto lugar de la Conferencia del Este, en una zona de la clasificación donde cada punto comienza a tomar mayor importancia conforme avanza el Apertura 2026.

El resultado deja a ambos equipos con situaciones diferentes: Herrera FC toma aire después de una semana complicada fuera de la cancha, mientras que Alianza deberá buscar una reacción en las próximas jornadas para mantenerse en la pelea por los puestos de arriba.

Un triunfo que llega en un momento particular

Más allá de los tres puntos, la victoria ante Alianza FC llega para Herrera en un momento marcado por la incertidumbre institucional. El equipo consiguió trasladar al terreno de juego parte de la respuesta que necesitaba ante una semana de rumores y dudas sobre su continuidad en la provincia.

Ahora, los herreranos buscarán darle continuidad a este resultado para intentar escalar posiciones en la Conferencia del Oeste.