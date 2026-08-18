LPF | Conoce la tabla de posiciones luego de 4 jornadas disputadas en el Torneo Apertura

Panamá/Transcurridas las primeras cuatro fechas del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), la lucha por el liderato se intensifica en ambas conferencias. CD Plaza Amador comanda la Conferencia del Este con un paso firme e invicto, mientras que el San Francisco FC asume el liderato en solitario de la Conferencia del Oeste.

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En la Conferencia del Este, el CD Plaza Amador marca el ritmo del torneo tras cosechar 10 puntos de 12 posibles (tres victorias y un empate), impulsado por una contundente ofensiva que registra 11 goles a favor y 6 en contra para una diferencia de +5.

Su perseguidor más cercano es el Deportivo Árabe Unido, ubicado en el segundo lugar con 5 puntos (una victoria, dos empates y una derrota; 3 goles a favor, 3 en contra). En la tercera casilla marcha el Alianza FC con 5 unidades (un triunfo, dos empates, una derrota; 3 goles a favor, 4 en contra y -1 en la diferencia de gol), seguido en el cuarto puesto por Sporting San Miguelito, que acumula los mismos 5 puntos pero con un balance de 1 gol a favor y 2 en contra (-1).

En la parte baja del Este, UMECIT FC se ubica en la quinta posición con 3 puntos fruto de tres empates y una caída (1 gol a favor, 2 en contra y diferencia de -1), mientras que el Tauro FC marcha en el fondo de la tabla en el sexto lugar con apenas 2 unidades (dos empates, dos derrotas; 3 goles a favor y 5 en contra con -2), buscando aún su primer triunfo del campeonato.

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El San Francisco FC domina la Conferencia del Oeste como líder solitario al sumar 9 puntos tras registrar tres victorias y una derrota, con un saldo ofensivo de 8 goles a favor y 5 en contra (+3 en la diferencia). Sin embargo, Veraguas United no le cede terreno y se mantiene como escolta inmediato e invicto en la segunda casilla con 8 unidades (dos triunfos, dos empates; 6 goles convertidos y 4 recibidos para un +2).

Más abajo en la clasificación se encuentra Herrera FC en el tercer puesto con 5 puntos (una victoria, dos empates y una derrota; 4 goles a favor, 5 en contra y -1), seguido en el cuarto lugar por Unión Coclé con 4 unidades (un triunfo, un empate y dos caídas; 3 goles anotados y 4 encajados para un -1).

Sorpresivamente, el Club Atlético Independiente (CAI) marcha quinto con 3 unidades sin conocer la victoria (tres empates, una derrota; 4 goles a favor, 5 en contra y diferencia de -1), mientras que el CD Universitario cierra la tabla del Oeste en la sexta posición con 2 puntos (dos empates, dos caídas; 5 goles a favor y 7 en contra con un saldo de -2).

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