LPF Torneo Apertura 2026 resultado| San Francisco FC pisa fuerte en el Oeste a costa del Tauro FC
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Panamá/San Francisco FC se impuso por 3-1 al Tauro FC en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en partido correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).
El conjunto franciscano tomó ventaja al minuto 18, cuando Keny Bonilla abrió el marcador. Tauro FC reaccionó y consiguió la igualdad al 35’ por intermedio de Edgar Góndola.
Antes del descanso, Ronaldo Dinolis volvió a poner en ventaja a San Francisco FC al minuto 45. El delantero completó su doblete al 51’, estableciendo el 3-1 definitivo.
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Pese a la derrota, Tauro FC registró una mayor cantidad de remates y saques de esquina. El conjunto taurino contabilizó 24 remates y nueve córners, mientras que San Francisco FC sumó 11 remates y dos saques de esquina.
En cuanto a la posesión, San Francisco FC dominó con un 65%, frente al 35% de Tauro FC. Ambos equipos terminaron con dos tarjetas amarillas y no registraron expulsiones.
Universitario se impone
El CD Universitario superó al UMECIT FC, por 2 goles a 1, en el juego que se realizó en la tarde de este sábado en el Estadio Universidad Latina de Penonomé.
Justin Simmons (53') y Jahir Góndola (57') anotaron por Universitario.
Óber Almanza descontó por los umecistas al minuto 89.