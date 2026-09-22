LPF| Johused Peñalba, jugador de Tauro FC, habla sobre su 'hat trick' ante Herrera FC
El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) se vive a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Panamá/Después de marcar tres de los seis goles con los que el Tauro FC se impuso a Herrera FC, en la jornada 9 del Torneo Apertura de la LPF, Johused Peñalba, expresa su sentir sobre este logro, da algunos detalles de su carrera e invita a los fanáticos a celebrar el aniversario 42 del equipo.