LPF Torneo Apertura 2026 resultado| UMECIT FC se revitaliza ante Unión Coclé en cierre de la jornada 9

Sintoniza el partido Veraguas United vs Sporting San Miguelito el domingo 27 de septiembre a las 6:15 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ

Panamá/UMECIT FC se impuso por 1-0 ante Unión Coclé FC en la novena jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en partido disputado en COS Sports Plaza.

El único gol del encuentro llegó al minuto 57, cuando Hilberto Peralta marcó para darle la victoria al conjunto universitario.

Te puede interesar: LPF Torneo Apertura 2026 resultados| Tauro FC y CAI salen airosos en faena repleta de goles

UMECIT FC dominó las principales estadísticas del partido y tuvo mayor presencia ofensiva. El equipo registró un 58 % de posesión, frente al 42 % de Unión Coclé FC, además de superar ampliamente a su rival en remates.

El conjunto ganador realizó 12 remates, seis de ellos dirigidos al arco, mientras que Unión Coclé FC apenas consiguió un remate y no tuvo disparos entre los tres palos.

Te puede interesar: Gianmatteo Rousseau| piloto panameño da el salto a la Fórmula 4 en el automovilismo

En los tiros de esquina, UMECIT FC también tuvo ventaja con siete, por cuatro de Unión Coclé FC. En cuanto a las tarjetas, UMECIT FC recibió una amarilla, mientras que no se registraron tarjetas para Unión Coclé FC. Ninguno de los dos equipos vio la tarjeta roja.

Con este resultado, UMECIT FC sumó una importante victoria en la jornada 9 del Torneo Apertura 2026, gracias al tanto de Peralta en el segundo tiempo. Con ese resultado llega a 13 puntos lo que le deja cerca de la zona de clasificación en la Conferencia Este ya que está a una unidad de diferencia del tercer puesto que ahora mismo es del Tauro FC con 14 puntos.

Te puede interesar: Lionel Messi presenta la camiseta de su despedida de la selección de Argentina