LPF Torneo Apertura 2026 - resultado| San Francisco vs Árabe Unido: El 'Expreso Azul' frenan a los 'Monjes'

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Panamá/Deportivo Árabe Unido protagonizó una remontada ante San Francisco FC y se impuso por 2-1 en el Estadio Rommel Fernández, en partido correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

San Francisco FC tomó la ventaja al minuto 38, cuando Ronaldo Dinolis encontró el camino del gol para poner el 1-0 y darle a su equipo la ventaja antes del descanso.

Sin embargo, Árabe Unido reaccionó en el tramo final de la primera parte. En el tiempo añadido, al 45+4', Armando Cooper apareció para marcar el empate y enviar el encuentro al descanso con el marcador 1-1.

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En la segunda mitad, el conjunto colonense completó la remontada al minuto 65. Dionisio Bernal anotó el 2-1, resultado que Árabe Unido consiguió mantener hasta el pitazo final.

El encuentro presentó estadísticas bastante equilibradas. San Francisco FC tuvo el 56 % de la posesión, frente al 44 % de Árabe Unido, mientras que ambos equipos registraron siete remates totales. El cuadro franciscano tuvo cuatro disparos a puerta, por tres del conjunto colonense.

En los saques de esquina, San Francisco también tuvo una ligera ventaja, con tres por dos de Árabe Unido. El equipo chorrerano contabilizó además 117 ataques, frente a los 114 de su rival.

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En el apartado disciplinario, no hubo expulsiones. San Francisco FC recibió dos tarjetas amarillas, mientras que Árabe Unido fue amonestado en cuatro ocasiones.

Con el triunfo, Árabe Unido se lleva tres puntos importantes en esta novena jornada del Torneo Apertura 2026, luego de remontar un partido en el que comenzó abajo en el marcador.