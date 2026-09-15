LPF noticias| Así va el Torneo Apertura 2026 después de ocho jornadas completas

Sintoniza el partido Plaza Amador vs Veraguas United, el sábado 19 de septiembre, a las 8:30 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) ha completado su primera mitad de la fase regular tras la disputa de la jornada 8, y lo que ha dejado esa fecha es una lucha fuerte por la clasificación a la siguiente instancia en las conferencias Este y Oeste.

Resultados

La jornada 8 se caracterizó por seis partidos en los que no faltaron los goles y algunos equipos sumaron victorias importantes en sus aspiraciones de optar por un puesto en la próxima fase.

A continuación tenemos un resumen de lo ocurrido en esos encuentros:

Sporting San Miguelito 0-2 San Francisco FC : En el partido que bajó el telón de la fecha en el COS Sports Plaza , los 'Monjes' del San Francisco se impusieron como visitantes con dos anotaciones para afianzarse en el liderato del Oeste.

En el partido que bajó el telón de la fecha en el , se impusieron como visitantes con dos anotaciones para afianzarse en el liderato del Oeste. CAI 2-2 CD Plaza Amador : Choque de alto voltaje . Everardo Rose adelantó a los placinos al minuto 39, pero el CAI remontó temporalmente con un doblete de Leonel Tejada (45+1' y 64'). Cuando los 'Vikingos' acariciaban el triunfo, Jorlián Sánchez apareció de forma agónica al 90+5' para sellar el 2-2 final y mantener al Plaza Amador invicto en la cima del Este.

Choque de . adelantó a los placinos al minuto 39, pero el remontó temporalmente con un doblete de (45+1' y 64'). Cuando los acariciaban el triunfo, apareció de forma agónica al 90+5' para sellar el 2-2 final y mantener al invicto en la cima del Este. Veraguas United 2-1 Alianza FC : En el estadio 'Toco' Castillo de Santiago , Carlos Hernández puso el 1-0 para los locales de penal (14') y Gabriel Chiari igualó rápidamente para los verdinegros (20'). En el tramo final, Ramsés De León al minuto 79 anotó el gol decisivo para que Veraguas firmara su victoria.

En el , puso el 1-0 para los locales de penal (14') y igualó rápidamente para los verdinegros (20'). En el tramo final, al minuto 79 anotó el gol decisivo para que firmara su victoria. Herrera FC 1-3 UMECIT FC: En el estadio Gustavo Posam , el conjunto de la 'U' impuso condiciones en la primera mitad con un doblete de Ober Almanza (12' y 32') y un tanto de Hiberto Peralta (18'). Ronnie Villarreal descontó al 34' para el cuadro herrerano, pero no fue suficiente para evitar el triunfo de UMECIT .

En el , el impuso condiciones en la primera mitad con un doblete de (12' y 32') y un tanto de (18'). descontó al 34' para el cuadro herrerano, pero no fue suficiente para evitar el triunfo de . Tauro FC 1-0 CD Universitario: Los 'Toros' de Pedregal sumaron de a tres en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez gracias a una anotación solitaria de Cristian Quintero al minuto 26 de la primera parte.

sumaron de a tres en el gracias a una anotación solitaria de al minuto 26 de la primera parte. CD Árabe Unido 1-0 Unión Coclé FC: En el encuentro encargado de abrir la jornada en el estadio Armando Dely Valdés de Colón, el 'Expreso Azul' hizo valer su localía por la mínima frente al recién ascendido Unión Coclé para consolidar su segundo lugar en el Este.

Situación actual

Conferencia Este

El CD Plaza Amador se consolida como el equipo más en forma del torneo. Con 17 unidades acumuladas fruto de cinco victorias, dos empates y apenas una derrota, los "Plazaleños" imponen condiciones en la cima de la tabla del Este.

Sin embargo, el CD Árabe Unido de Colón no le pierde la pisada. Tras sumar tres puntos clave en la fecha con su triunfo 1-0 ante Unión Coclé, el Expreso Azul alcanzó los 15 puntos y se mantiene al acecho del liderato. Más atrás en la pelea por los puestos de liguilla se ubican el Tauro FC (11 pts), Alianza FC (10 pts) y UMECIT FC (10 pts).

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Conferencia Oeste

En el sector del Oeste, el San Francisco FC de La Chorrera se sostiene en lo más alto con 14 puntos. Los "Monjes" han firmado una campaña sólida con cuatro triunfos y dos empates que les permiten liderar el grupo, aunque la diferencia respecto a sus perseguidores se ha acortado.

Veraguas United se mantiene firme como escolta inmediato con 13 unidades. Por su parte, el histórico CA Independiente (CAI) y el CD Universitario atraviesan un arranque irregular en la parte media-baja, mientras que Herrera FC y el recién ascendido Unión Coclé FC cierran el grupo con 5 puntos cada uno, urgidos de sumar en las fechas interconferencias.

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