LPF resultado Torneo Apertura 2026| Sporting San Miguelito reacciona y supera a Unión Coclé en cierre de la Jornada 11

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Panamá/Sporting San Miguelito derrotó este lunes 3-1 a Unión Coclé FC, en el COS Sports Plaza, por la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Unión Coclé FC tomó ventaja temprano en el encuentro con un gol de Wesley Lashley al minuto 14, pero Sporting San Miguelito reaccionó rápidamente y le dio vuelta al marcador en un lapso de 20 minutos.

Adrián Bethancourt, al 15', marcó el empate para Sporting. Tres minutos después, Luis Zúñiga puso el 2-1, mientras que Rodrigo Tello, al 34', amplió la ventaja para establecer el definitivo 3-1.

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Aunque Unión Coclé tuvo mayor control de la pelota, con un 63 % de posesión frente al 37 % de Sporting San Miguelito, no logró traducir ese dominio en el marcador.

En cuanto a los remates, ambos equipos registraron dos disparos totales. Unión Coclé, sin embargo, tuvo mayor precisión de cara al arco, con cuatro remates a puerta, mientras que Sporting contabilizó uno.

El conjunto coclesano también generó más acciones ofensivas, con 145 ataques frente a 91 de Sporting San Miguelito, pero el cuadro local fue más efectivo y aprovechó sus oportunidades para quedarse con los tres puntos.

En los tiros de esquina hubo paridad, con dos para cada equipo. Unión Coclé registró además cuatro fueras de juego, por uno de Sporting.

El partido terminó sin expulsiones. Sporting San Miguelito recibió dos tarjetas amarillas, mientras que Unión Coclé acumuló cuatro.

Con este triunfo, Sporting San Miguelito suma una importante victoria en la Jornada 11 del Apertura 2026, luego de remontar un partido en el que Unión Coclé tuvo mayor posesión y volumen ofensivo, pero no logró capitalizar sus ocasiones.

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