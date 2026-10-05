Panamá se subió al trono en el Campeonato Centroamericano de Sóftbol Sub-23 2026

La selección masculina panameña mostró consistencia desde el inicio del torneo hasta el final.

Panamá/Panamá conquistó en forma invicta el Campeonato Centroamericano de Sóftbol Sub-23 tras imponerse en abultamiento de carreras a Honduras por marcador de 11 por 3.

El conjunto panameño tuvo una destacada actuación ofensiva y monticular, para asegurar título con medalla de oro incluida en forma contundente. Panamá pudo remontar pizarra adversa en el cuarto episodio, en neutralizar y establecer ventaja definitiva.

Héctor Bernal fue el lanzador ganador de la final luego de que permitió dos hits, otorgó dos bases por bolas y ponchó a cuatro en tres episodios y dos tercios.

Dayan Villarreal, Ángel Vásquez y Edgar Díaz sonaron sendos cuadrangulares para consolidar poder en la alineación durante su participación en un torneo en el que no conocieron derrota. Villarreal y Vásquez batearon dos hits en tres turnos y Díaz pegó dos inatrapables.

Panamá implantó una hegemonía en el sóftbol de la región en una división exigente con un rali decisivo que le permitió tomar el control en todos los encuentros del certamen.

El cuerpo de lanzadores lograron sólida labor, limitando a la ofensiva hondureña a solo tres carreras.

Desempeño general

El torneo se disputó del 1 al 4 de octubre de 2026 en Managua , con Panamá, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador.

, con Panamá, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Guatemala y El Salvador. Panamá llegó a la final contra Honduras y se proclamó campeón.

y se proclamó campeón. Nicaragua terminó con el bronce , después de derrotar 17-0 a Costa Rica en el partido por el tercer lugar.

, después de derrotar 17-0 a Costa Rica en el partido por el tercer lugar. El Estadio de Sóftbol de Enel, en Managua, Nicaragua, fue la sede del certamen que se realizó entre el 1 y 4 de octubre

Nota de prensa

Te puede interesar: F1 Max Verstappen reina en el caos de Sepang para ganar el GP de Baréin