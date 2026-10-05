Josué Vergara | El futuro le sonríe al nuevo goleador panameño apodado 'Yayita'

Panamá/Hay debuts que se miden en minutos y otros que se miden en sentido. El de Josué Vergara con la selección de Panamá es de los segundos.

El joven delantero de 19 años saltó como titular ante Ecuador, con el dorsal 18 en la espalda, en su primera aparición con la selección absoluta. A los 38 minutos hizo lo que la sele llevaba tiempo esperando: aprovechó un centro, remató dos veces y venció al arquero Gonzalo Valle para el 1-0. El primer disparo se estrelló en el poste y el rebote le quedó servido para definir.

El gol llegó cuando más se necesitaba. Antes del partido, Panamá acumulaba seis encuentros consecutivos sin que un delantero anotara, desde el amistoso del 3 de junio ante República Dominicana, y en tres partidos del Mundial el equipo no pudo convertir. Vergara cortó la sequía en su primer partido. Además fue su gol número 19 en 2026 entre Auda, Gent y selección.

Su historia es la de un ascenso veloz. Llegó al fútbol europeo en enero de 2026 de la mano del Auda de Letonia, tras su paso por Tauro, y allí marcó 14 goles en 20 partidos de liga. Esas cifras lo llevaron al KAA Gent de Bélgica, en la venta más cara de la historia del fútbol letón. En Bélgica no se achicó: debutó con gol ante el Mechelen, en la victoria 2-0 del Gent, y suma cuatro goles en 13 partidos entre liga y Conference League. Marcó en su debut con el Gent y marcó en su debut con la sele. Es mucho para alguien que apenas vive su primer año en Europa.

El estreno tuvo una nota agridulce. Vergara tuvo que salir lesionado al inicio del segundo tiempo. Esperemos que sea un susto pasajero y no un freno.

¿Por qué importa más allá del marcador? Porque la sele atraviesa un momento de transición. Thomas Christiansen encara una nueva etapa con la Liga de Naciones como primera prueba, el Mundial de 2030 como horizonte y el relevo generacional como uno de sus grandes desafíos. En noviembre, Panamá disputará los cuartos de final de la Liga de Naciones, con un cupo al Final Four y a la Copa Oro 2027 en juego. Esa es la vara real. La gira por Asia fue un laboratorio, y el hallazgo más valioso fue un nueve joven, potente y con gol.

Un solo gol no resuelve los problemas ofensivos de los canaleros, y sería injusto cargarle esa responsabilidad a un debutante. Pero sí devuelve algo que la sele necesitaba: la certeza de que hay una nueva generación lista para asumir el reto. Vergara marcó y Panamá se quedó con el tercer lugar en los penales, 7-6 sobre Ecuador. Para empezar el camino rumbo a 2030, no es mal punto de partida.