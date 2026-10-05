Lionel Messi despedida | Homenaje a la leyenda, dónde ver gratis y en vivo Argentina vs Benín

Argentina vs. Benín: Messi se despide de la Selección Argentina en una noche histórica.

Panamá/La Selección Argentina afrontará ante Benín un partido que irá mucho más allá de un amistoso internacional. El encuentro marcará la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste, en una noche especial que tendrá como escenario el Monumental de Buenos Aires.

El compromiso podrá ser visto en Panamá la previa desde las 5:00 pm y el partido 6:00 pma través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá, con una jornada dedicada a uno de los momentos más importantes de la historia reciente del fútbol argentino.

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Argentina llega a este partido con un rendimiento contundente durante esta ventana internacional. En su primer amistoso, el equipo dirigido por Lionel Scaloni goleó 4-0 a Bolivia en Córdoba, con anotaciones de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López.

Posteriormente, la Albiceleste volvió a exhibir su poder ofensivo y derrotó 7-0 a Burkina Faso. Los goles fueron marcados por Lautaro Martínez, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono y Giuliano Simeone, además de un autogol de Moumouni Diallo.

Sin embargo, el resultado deportivo quedará en un segundo plano. Todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien disputará su último partido con la camiseta de la Selección Argentina.

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El capitán argentino había anunciado su decisión de retirarse de la Albiceleste el pasado 31 de agosto. Con el paso de los días, Messi decidió regresar para disputar un último encuentro frente a sus compatriotas.

Para esta ocasión, el astro argentino utilizará una camiseta especial y un dorsal dorado. Después del partido, está previsto que reciba una plaqueta de la AFA y que se proyecte un video en su homenaje. También existe la posibilidad de que Messi tome el micrófono y dedique unas palabras a los aficionados.

La despedida contará además con la presencia de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes estarán presentes para acompañar al capitán en este momento especial.

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Argentina prepara un once con Messi como titular

De acuerdo con las alineaciones probables, Lionel Scaloni mantendría una formación con varios de sus principales referentes para este último partido de Messi con la Albiceleste.

El probable once inicial de Argentina sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

La presencia de Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez en el frente de ataque apunta a un equipo argentino con capacidad ofensiva, mientras que el mediocampo estaría conformado por De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister.

Benín también tiene su formación probable

Por su parte, Benín buscará complicar a la selección campeona del mundo con un equipo dirigido por el alemán Gernot Rohr.

La posible formación sería: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun.

DT: Gernot Rohr.

Benín llega con saldo positivo

En el otro lado estará Benín, selección que llega después de disputar sus primeros compromisos de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

El conjunto africano inició esa etapa con un empate 1-1 ante Burkina Faso y posteriormente consiguió una victoria 2-1 sobre Mauritania como local, resultado en el que Rodolfo Aloko marcó los dos goles.

Aunque Argentina tendrá todas las miradas puestas en su capitán y en el homenaje preparado para Messi, Benín buscará competir y cerrar su calendario internacional con un resultado positivo.

Para los aficionados argentinos será una noche marcada por la despedida de Lionel Messi, quien disputará su último partido con la camiseta de la Selección Argentina.

Argentina vs. Benín será, por encima de todo, el cierre de una etapa protagonizada por uno de los futbolistas más importantes de la historia del fútbol mundial.

Con información de TyC Sports.