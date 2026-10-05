Lionel Messi despedida | Adiós de la leyenda con Argentina y regreso de Neymar: así vuelven las ligas de América

¡IMPERDIBLE! Argentina vs Benín, último partido de Lionel Messi con la Albiceleste, el martes 6 de octubre EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Montevideo, Uruguay/Mientras el planeta fútbol aguarda la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, las principales ligas de América se preparan para reanudar la competencia tras la fecha FIFA con el retorno gradual del Brasileirão, el Clausura argentino, el Apertura mexicano y la MLS.

Cuando se apaguen los focos por el adiós de Messi, de 39 años, el martes ante Benín en Buenos Aires, los clubes volverán a ocupar el escenario.

Y el primer capítulo se escribirá en Brasil, donde Flamengo y Palmeiras sostienen un electrizante mano a mano por la cima.

Brasil: Neymar reaparece en fecha clave

La reanudación del Brasileirão traerá consigo una de las noticias más esperadas de las últimas semanas: el regreso de Neymar.

El astro del Santos tiene opciones de reaparecer el jueves frente al Flamengo, líder del campeonato, tras superar una lesión muscular.

El encuentro, por la vigesimonovena fecha, es de enorme importancia: el rubro-negro llega como puntero con 60 puntos, apenas tres más que Palmeiras, su perseguidor más cercano.

La recuperación de Santos también añade un atractivo al duelo, pues saltó desde los puestos comprometidos de la tabla hasta la octava posición, que le asegura una plaza para la Copa Sudamericana de 2027.

"Modestia aparte, el riesgo de descender es muy bajo", destacó el técnico del Peixe, Alexi Stival, Cuca. "Ahora nos estamos autopresionando para lograr un cupo en la Libertadores 2027".

Palmeiras, por su parte, intentará capitalizar cualquier tropiezo del líder cuando reciba a Bahia, quinto clasificado.

Argentina: Boca, en racha, desafía a Instituto

El líder Instituto pondrá a prueba su sorprendente campaña en la duodécima fecha del Clausura argentino cuando reciba el viernes a Boca Juniors, tercero del Grupo A.

El Xeneize llega en alza, con 16 partidos sin perder, en el duelo más atractivo del fin de semana.

"La confianza crece y los resultados ayudan", celebró el DT de Boca, Rodolfo Arruabarrena.

River Plate, lejos de los primeros puestos del Grupo B, buscará recuperar terreno frente al colista Estudiantes de Río Cuarto el sábado.

La lucha por la cima en esa zona también tendrá otros capítulos: el líder Argentinos Juniors visitará el domingo a Platense, mientras que Rosario Central recibirá a Independiente Rivadavia en Rosario.

México: El liderato apunta a varios

Toluca, del técnico argentino Antonio Mohamed, y América, a órdenes del uruguayo Guillermo Almada, pondrán en juego el liderato del Apertura mexicano en la undécima fecha.

Los Diablos Rojos, primeros con 20 puntos, visitarán el viernes a Tigres, mientras que las Águilas, igualadas en la cima y con un partido pendiente, recibirán a Monterrey en el estadio Azteca.

A la expectativa estará Guadalajara.

Las Chivas, del argentino Gabriel Milito y ubicadas a dos puntos de los líderes, protagonizarán el sábado una nueva edición del clásico tapatío frente al Atlas, que con Hernán Crespo como entrenador también se mantiene en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

MLS: Messi vuelve la mira hacia Inter Miami

Con la despedida de Lionel Messi de la selección argentina, prevista para el martes, Inter Miami volverá a la acción en la MLS con la expectativa de recuperar plenamente a su astro para la recta decisiva de la temporada.

Tercero de la Conferencia Este con 46 puntos, el equipo de la Capital del Sol será local el sábado ante DC United, uno de los equipos rezagados de la clasificación.

Es la oportunidad propicia para que el campeón defensor vuelva a la victoria, tras encadenar cinco partidos ligueros sin alegrías (cuatro empates, una derrota).

La mala racha prácticamente lo privó de conquistar la Supporters' Shield, el título que gana el equipo que más puntos sume en la temporada regular.

"Nuestra cabeza está en pelear hasta el final, mientras que matemáticamente se pueda, lo vamos a intentar. Lo que sí, obvio, tenemos que mejorar mucho en todas las facetas", reconoció el entrenador del Inter, Cristian "Kily" González.

La lucha por la cima del Este tendrá otro capítulo con la visita de Nashville SC, líder con 60 unidades, a Austin FC.

En la Conferencia Oeste, Vancouver Whitecaps del atacante alemán Thomas Müller defenderá el liderato en una exigente salida ante Los Angeles FC, impulsado por el surcoreano Son Heung-min y el experimentado arquero francés Hugo Lloris.