Lionel Messi despedida | Sabías que el astro argentino producirá su propia serie animada

Panamá/El astro del fútbol mundial, Lionel Messi, dará un salto sin precedentes al mundo de la animación. El capitán argentino debutará como productor ejecutivo de Messi y los gigantes (Messi and the Giants), una ambiciosa serie animada para la plataforma Disney+ que combinará fútbol, fantasía y aventura.

El primer adelanto exclusivo de la producción fue revelado durante la San Diego Comic-Con Málaga, en España, donde se dieron a conocer los primeros detalles sobre la trama, los personajes y el universo fantástico en el que se desarrollará la historia.

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Una Aventura en el Universo Fantástico de Iko

La serie sigue los pasos de Leo, un niño argentino de 12 años cuya personalidad y orígenes guardan similitudes con la infancia del propio Lionel Messi. La vida del joven cambia radicalmente cuando es transportado inesperadamente a Iko, un universo alternativo compuesto por diez reinos que permanecen dominados por gigantes tiránicos.

La misión principal de Leo será devolver el equilibrio a ese mundo y encontrar el camino de regreso a casa. Para lograrlo, deberá competir en enfrentamientos con una dinámica muy parecida a la del fútbol, aunque en lugar de un balón tradicional utilizará objetos especiales conocidos como "esferas".

A diferencia de sus rivales, Leo no cuenta con poderes mágicos ni habilidades sobrenaturales. Sus verdaderas herramientas para triunfar serán su técnica, su determinación, la capacidad de trabajar en equipo y los valores del deporte.

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Elenco, Música y Equipo de Producción

La producción reúne a destacados talentos de la industria internacional del entretenimiento:

Voz principal: El actor argentino Milo Burgess-Webb interpretará la voz de Leo .

El actor argentino interpretará la voz de . Banda sonora: La serie incluirá el tema original “Vamos, Vamos, Vamos” , interpretado por el cantante argentino Luck Ra .

La serie incluirá el tema original , interpretado por el cantante argentino . Dirección y producción: La dirección estará a cargo de Dan Creteur (Atlantis Studios), mientras que Lacey Stanton y Bryan Korn (Sony Pictures Television), junto a Sergi Reitg (Sony Music Vision), ejercerán como productores ejecutivos al lado de Messi.

El estreno global de Messi y los gigantes está previsto para el verano de 2027 a través de la plataforma Disney+.

Con información de Arturo Perea de la revista Quién.