MLB Playoffs 2026 resultado| Yankees están contra la pared con nueva derrota ante Rays. José 'Chema' Caballero se estrena en postemporada

¡IMPERDIBLE! Cerveceros vs Padres, juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Nacional, el martes 6 de octubre a las 8:30 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Los Rays de Tampa Bay castigaron los errores de los Yankees de Nueva York para imponerse 5x2 y tomar ventaja, en la Serie Divisional de la Liga Americana, de 2-0.

Los Yankees cometieron tres errores en la primera entrada, igualando un récord de postemporada para un inning inicial, y regalaron una carrera temprana a los Rays.

Ben Rice empató el marcador con un jonrón solitario en el cuarto episodio, pero Nueva York desperdició una gran oportunidad al llenar las bases sin anotar en la quinta entrada.

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Los Rays respondieron de inmediato con un racimo de cuatro carreras en ese mismo episodio, favorecidos por otro error defensivo y por un sencillo de dos anotaciones de Richie Palacios.

Rice conectó su segundo cuadrangular de la noche en la octava entrada para acercar a los Yankees, pero el cerrador Bryan Baker necesitó apenas nueve lanzamientos en el noveno inning para asegurar el triunfo de Tampa Bay.

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En ese encuentro, el panameño José 'Chema' Caballero ocupó la tercera base y no tuvo turnos al bate en la que fue su primera participación en esta postemporada.

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Momentos clave

1ra. Baja

2-2 (0 Outs)

Junior Caminero batea rodado batea para out forzado, campo corto George Lombard Jr. a segunda base Jazz Chisholm Jr. Yandy Díaz anota Jonathan Aranda out en 2da. Error en tiro de segunda base Jazz Chisholm Jr. 1 Out

NYY 0-1 TB

4ta. Alta

2-2 (0 Outs)

Ben Rice batea jonrón (3) con elevado por el jardín derecho.

NYY 1-1 TB

5ta. Baja

0-1 (0 Outs)

Liam Hicks batea rodado de out a primera base Luis García Jr. Jonathan Aranda anota Junior Caminero a 3ra. 1 Out

NYY 1-2 TB

3-2 (1 Out)

Chandler Simpson pega sencillo con rodado a tercera base Ryan McMahon, desviada por campo corto George Lombard Jr. Junior Caminero anota.

NYY 1-3 TB

3-2 (2 Outs)

Richie Palacios pega sencillo con línea a jardinero central Trent Grisham. Chandler Simpson anota Jonny DeLuca anota.

NYY 1-5 TB

Alta 8va

0-1 (1 Out)

Ben Rice batea jonrón (4) con elevado por el jardín derecho.

NYY 2-5 TB