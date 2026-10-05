Liga de Naciones UEFA resultados| Francia e Italia afianzan sus nuevos proyectos ante Bélgica y Turquía

Francia/La Francia de Zinedine Zidane y la Italia de Roberto Mancini, lograron este lunes sendas victorias ante Bélgica y Turquía respectivamente que refuerzan los nuevos proyectos de ambas potencias del fútbol europeo, que estrenaron seleccionador en esta ventana de Liga de Naciones.

Después de la victoria con remontada en trece minutos de locura ante Bélgica (4-1), Zinedine Zidane sigue sin conocer la derrota en sus cuatro partidos como DT de los Bleus.

Y eso que, ante una Bélgica a la que ya habían derrotado días atrás en Bruselas (1-0), los bicampeones del mundo y semifinalistas en el último Mundial tuvieron que hacer alarde de paciencia para dar la vuelta al gol inicial de Dodi Lukebakio (35') para los Diablos Rojos de Mark van Bommel.

No fue hasta el minuto 77 cuando el atacante del PSG Desiré Doué llevó las tablas al marcador, antes de que Rayan Cherki (81') y Michael Olise (88', 90+1') desataran la euforia en el estadio de la periferia de París y llevasen la sonrisa al rostro de Zidane, que salda con tres victorias y un empate su primera ventana al mando del equipo galo.

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La entrada en juego desde el banquillo de Désiré Doué, Rayan Cherki y Michael Olise en la segunda parte cambió por completo el panorama.

Olise, que suma cuatro goles en cuatro encuentros, es sin duda el gran triunfador de estos primeros quince días de la era Zidane y confirma una vez más que está a la altura de los cracks de nivel mundial.

Los más de 75.000 espectadores, que cantaron para el atacante del Bayern Múnich el "¡Olise Balón de Oro!".

"Olise es simplemente excepcional en lo que hace", declaró Zidane en rueda de prensa posterior al partido.

Ante Italia y Turquía a mediados de noviembre, Francia y ZZ tendrán ocasión de seguir afianzando su proyecto y de demostrar que poseen uno de los mejores bloques ofensivos del fútbol mundial.

"Es alentador y soy muy optimista para lo que viene", afirmó el antiguo entrenador del Real Madrid.

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- Italia sigue su reconstrucción -

Su próximo compromiso será ante la Italia de Mancini, que este lunes se impuso 3-1 a Turquía.

En reconstrucción luego de haberse perdido un tercer Mundial seguido, la Azzurra dejó buenas sensaciones en Bolonia.

Con nueve cambios respecto al equipo que había salido de inicio ante Francia el pasado viernes (1-1), se adelantó por medio de Gianluca Scamacca (26').

Turquía, dirigida por el italiano Vincenzo Montella y derrotada 4-1 en casa por la selección italiana el 28 de septiembre, empató en el 61 gracias a Aral Simsir, pero la Azzurra recuperó casi de inmediato la ventaja con un cabezazo de Riccardo Calafiori (64'). En el tramo final, Francesco Pio Esposito añadió el tercer gol (87').

"Sufrimos un poco al principio, pero en general ha sido un buen partido. Con todos estos cambios, era normal que perdiéramos en fluidez, pero el equipo se mantuvo firme y reaccionó rápido tras el empate de Turquía", analizó Mancini en el canal de televisión Rai Uno. "Habrá que seguir en esta línea en noviembre, todo se decidirá para nosotros contra Bélgica", advirtió.

Italia, que había iniciado esta ventana internacional con una derrota en casa ante Bélgica (2-0), suma ahora siete puntos, sinónimo de segundo puesto del Grupo 1 detrás de Francia (10 puntos), mientras que Turquía sigue anclada en la última plaza con cero puntos.

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