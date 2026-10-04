LPF resultado CAI vs Deportivo Árabe Unido | Empate entre vikingos y colonenses

Panamá/El CAI y el Deportivo Árabe Unido repartieron puntos tras empatar 1-1 en el COS Sports Plaza, en un partido correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Los Vikingos fueron los primeros en golpear. Al minuto 22, Jordan Girón protagonizó una gran acción individual al abrirse espacio y sacar un potente disparo de pierna izquierda que terminó en el fondo de las redes para poner el 1-0.

El CAI intentó mantener la ventaja, pero el Deportivo Árabe Unido encontró la igualdad antes del descanso.

Cuando se jugaba el 45+4, los colonenses aprovecharon una jugada de balón parado. Rubén Collymore se encargó de ejecutar el cobro y encontró a Mario Breary, quien apareció en el área para conectar un certero cabezazo que dejó sin opciones al guardameta Alex Rodríguez.

Con el 1-1, ambos equipos se fueron al descanso y, pese a los intentos durante la segunda mitad, el marcador no volvió a moverse.

Reparto de puntos

El empate deja al CAI con 11 puntos en la Conferencia del Oeste, mientras que el Deportivo Árabe Unido suma 22 unidades en la Conferencia del Este, manteniéndose entre los equipos protagonistas de su zona.

Para los Vikingos, el punto permite sumar después de una jornada en la que necesitaban mejorar su posición en el Oeste. Mientras tanto, el Expreso Azul continúa acumulando unidades en la parte alta de su conferencia.

La Jornada 11 del Apertura 2026 deja así un empate que refleja la paridad de un encuentro en el que cada equipo tuvo su momento para golpear, pero ninguno consiguió encontrar el tanto de la victoria.

Tras el partido, el entrenador Juan Sergio Guzmán analizó el planteamiento del rival y el esfuerzo de sus jugadores.

“Tenían salida por bandas. El profe también buscó la forma de cerrarnos muy bien por las bandas porque nosotros hemos encontrado por ahí unas alternativas muy buenas. Se la jugó con un central de lateral, con poca salida, con la idea de cerrar esa banda y yo creo que él también se tiene que ir tranquilo porque su equipo le entendió la idea de juego”, explicó Guzmán.

El técnico reconoció que el objetivo era estar más arriba, pero destacó la entrega del grupo ante un rival directo.“Mientras sumemos... por ahí dicen ‘quien suma nueve quiebra’ y aquí estamos. Viene la conferencia nuestra, de donde pertenecemos. Queríamos estar más arriba, no se pudo, pero los muchachos entregaron todo, vinieron a proponer ante un gran equipo como el CAI, que viene muy necesitado. Nosotros hicimos nuestro trabajo y nos llevamos un buen punto”, sentenció.

Por su parte Fran Perlo entrenador del CAI señaló:

El entrenador del cuadro vicentino explicó que sabían del potencial físico y de presión alta del Árabe, y que el plan era superar esa presión para hacer daño a la espalda.

"Sabíamos que Árabe era un equipo bastante físico, de muy buenas transiciones, muy rápido en la presión alta. Teníamos que sobrepasar eso para tener alguna posibilidad. Nos pusimos en ventaja merecidamente, pero lastimosamente otra vez la pelota parada, faltando cuatro segundos para que se acabe el primer tiempo, volvemos a sufrir y eso nos termina costando el partido", analizó.

El CAI había encontrado el gol atacando los espacios que dejaba el Árabe por su forma de presionar alto.

"Sabíamos que ellos dejaban espacio a las espaldas por su manera de buscar tan alto. Entendíamos que ir a buscarlos a las espaldas de los laterales o los centrales podíamos tener rédito. Así vino el gol en el primer tiempo y tuvimos dos opciones bastante claras para agredirlos en transición, no decidimos bien y nos quedamos con las manos vacías", detalló.

Pese a la frustración, el técnico aseguró que el equipo jugó como debía jugarlo y ahora la mirada está puesta en lo que viene.

"Si no es por el lunar del gol faltando nada para el primer tiempo, hubiera sido un primer tiempo muy bueno. Ahora vienen cinco finales, quince puntos que son muy necesarios para nosotros".