LPF resultado| Sporting San Miguelito vs San Francisco FC: 'Monjes' triunfan en duelo de estrategias entre los hermanos Dely Valdés

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Panamá/San Francisco FC se impuso este lunes por 2-0 al Sporting San Miguelito en el COS Sports Plaza, en el partido que cerró la jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El conjunto franciscano abrió el marcador al minuto 24 por intermedio de Ronaldo Dinolis, quien apareció para poner el 1-0 y darle ventaja a su equipo antes del descanso.

Sporting San Miguelito intentó reaccionar y terminó con una ligera superioridad en la posesión del balón, con un 51 %, frente al 49 % de San Francisco FC. Sin embargo, esa mayor tenencia no se tradujo en goles.

En la segunda mitad, San Francisco FC sentenció el encuentro al minuto 75. Víctor Medina apareció para marcar el 2-0 y ampliar la ventaja de los visitantes, que supieron administrar el resultado hasta el pitazo final.

En los principales registros estadísticos, San Francisco FC ejecutó cinco saques de esquina, uno más que Sporting San Miguelito, mientras que los locales registraron cuatro. En tiros de puerta, los franciscanos también tuvieron ventaja con 10 remates entre los tres palos, frente a cinco de su rival.

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El equipo de San Miguelito generó 151 ataques durante el partido, superando los 114 de San Francisco FC, aunque el conjunto visitante mostró mayor efectividad frente al arco.

El compromiso se desarrolló sin tarjetas rojas y Sporting San Miguelito no recibió amonestaciones. San Francisco FC, por su parte, recibió una tarjeta amarilla. Ninguno de los dos equipos cayó en fuera de juego durante el encuentro.

Con los goles de Dinolis y Medina, San Francisco FC se llevó una importante victoria por 2-0 en el COS Sports Plaza y continúa su camino en el Torneo Apertura 2026 de la LPF.