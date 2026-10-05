¡21 veces en el clonador y con los mismos nervios! El emotivo regreso de Ana Alejandra Carrizo a Tu Cara Me Suena

La invitada de Maisa recordó sus transformaciones más icónicas, compartió una profunda reflexión sobre los ensayos y demostró que el respeto por la tarima sigue intacto.

Ciudad de Panamá, Panamá/¡El clonador ya la conoce de memoria, pero la adrenalina sigue haciendo de las suyas! Ana Alejandra Carrizo, regresó a la tarima de Tu Cara Me Suena 2026, para acompañar a Maisa y Gisselle Carolina como las guerreras de HUNTR/X. Antes de salir a cantar, compartió un dato que sorprendió a todos en el plató: aquella presentación marcaba su visita número 21 a la famosa máquina de transformaciones.

La cuenta salió a relucir durante una amena conversación con Eddy Vásquez, quien destacó entre risas el recorrido de la actriz. Con la espontaneidad que la caracteriza, Ana Alejandra confirmó: “Esta sería mi 21 vez”.

Con semejante trayectoria, cualquiera podría imaginar que pisar ese escenario es un trámite automático. Sin embargo, al preguntarle qué sentía al volver tras tantas galas, dejó una confesión que refleja el profundo respeto entre el artista y el formato:

“Me siento igual de nerviosa. Igual le tengo respeto al clonador como siempre. Emocionada, feliz, con mucha adrenalina. ¡Vamos a darlo todo en el escenario!”.

¡Un clonador repleto de recuerdos inolvidables!

La historia de Ana Alejandra en el programa comenzó en la tercera temporada (2015), donde se midió en una edición memorable demostrando una versatilidad vocal y escénica imponente.

Entre sus noches más destacadas figura su imitación de Nicki Minaj, con la que se alzó con la victoria en la tercera gala poniendo a bailar a todo el Teatro Assa. Más adelante, volvió a tocar la gloria convertida en Celia Cruz durante la octava gala, interpretando “La vida es un carnaval” y sacando elogios rotundos del jurado. Miguel Esteban llegó a sentenciar: “Yo veo aquí a Celia Cruz, y quien no la vea está ciego”, mientras que Erika Ender catalogó su actuación como lo mejor de aquella noche.

Tampoco le temió a los retos de cambio de género o de estilo: se transformó en el “Cara de niño” Jerry Rivera, sacó su lado más gótico con Evanescence para cantar “Bring Me to Life” —ganándose los aplausos de Emilio Regueira— y formó parte de recordados números grupales como N’Sync (junto a Ludwik y Augusto) y un electrizante trío de divas rindiendo tributo a Beyoncé (junto a Bettina García y Miguelito Oyola).

Su vínculo con el formato continuó en Tu Cara Me Suena Kids (2016), donde ejerció de madrina de la pequeña Sharick Quinzada. Juntas conquistaron galas consecutivas y se adjudicaron el tercer lugar de la temporada con 396 puntos.

De aprender el personaje a encender el escenario

Tras su regreso estelar con la canción “Golden” de HUNTR/X, Ana Alejandra compartió en sus redes sociales una sincera reflexión sobre la disciplina física y emocional que exige el clonador semana a semana:

Lunes: Días para aprender a caminar con un nuevo cuerpo y una nueva voz, a solas en la inmensidad del escenario.

Días para aprender a caminar con un nuevo cuerpo y una nueva voz, a solas en la inmensidad del escenario. Martes: El momento de pulir cada detalle, luchando contra las dudas y la incertidumbre creciente.

El momento de pulir cada detalle, luchando contra las dudas y la incertidumbre creciente. Miércoles: Cuando se apagan las luces del ensayo y toca “encender el alma en el escenario”.

“En la vida, como en la tarima, hay que 'cazar' nuestros propios miedos para brillar sin reservas”, escribió. Además, aprovechó para expresar su cariño a sus compañeras de número: a Maisa la calificó como "su hermana del alma", mientras que a Gisselle Carolina la definió como "nuestro gallo tapao".

Este miércoles, ocho nuevas identidades esperan

La confesión de Ana Alejandra nos acerca a la enorme preparación que viven los competidores antes de cada gala. Tras cerrar el séptimo show, el pulsador dictó sentencia para el octavo show este miércoles 7 de octubre:

Maisa: Rosalía

Rosalía Yamilka Pitre: Lauryn Hill

Lauryn Hill Anarkelys: Azúcar Moreno

Azúcar Moreno Ale Merod: Jennifer Lopez

Jennifer Lopez Ñero: Andrea Echeverri

Andrea Echeverri El Urri: Ivy Queen

Ivy Queen Rikiplops: Elephant Man

Elephant Man Vicente: Sin Bandera

Las cartas están sobre la mesa. La cita es este miércoles a las 8:00 p. m. por las pantallas de TVN, TVN Pass y YouTube. ¿Quién logrará conquistar al jurado esta vez? ¡El clonador no da tregua!