¡EN VIVO! K-pop, salsa y cambios extremos en el séptimo show de Tu Cara Me Suena
Tu Cara Me Suena
¡El papá de los megas ya está al aire! Sigue las ocho presentaciones, los números con invitados y entérate de las votaciones que definirán al ganador de la noche.
Ciudad de Panamá, Panamá/¡Luces, cámara y acción! Tu Cara Me Suena 2026 ya está al aire y el séptimo show promete dejarnos sin aliento. La tarima recibe hoy una mezcla explosiva de K-pop, reguetón, salsa y merengue para poner a gozar a todo el país.
Esta nota se actualizará en tiempo real. Baja para ver los videos de cada show apenas terminan, revisa cómo van las votaciones y descubre quién se corona como el ganador de la séptima gala.
Se abre el telón….
¡A lo Gangnam Style! Ñero sorprendió dominando el coreano
De Juan Gabriel al K-pop sin escalas. Israel “Ñero” Berastegui encendió el show convertido en PSY. Con una energía desbordante y clavando el icónico baile del caballo, el ganador de la gala anterior demostró que no le teme a los retos extremos.
Más allá de el baile y el canto, el público se sorprendió en casa por el tremendo parecido del Don de la TV, con el cantante coreano PSY. El vestuario, peinado y maquillaje emuló por completo la presentación original.