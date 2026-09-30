¡EN VIVO! K-pop, salsa y cambios extremos en el séptimo show de Tu Cara Me Suena

¡ El papá de los megas ya está al aire! Sigue las ocho presentaciones, los números con invitados y entérate de las votaciones que definirán al ganador de la noche.

Ciudad de Panamá, Panamá/¡Luces, cámara y acción! Tu Cara Me Suena 2026 ya está al aire y el séptimo show promete dejarnos sin aliento. La tarima recibe hoy una mezcla explosiva de K-pop, reguetón, salsa y merengue para poner a gozar a todo el país.

Esta nota se actualizará en tiempo real. Baja para ver los videos de cada show apenas terminan, revisa cómo van las votaciones y descubre quién se corona como el ganador de la séptima gala.

Se abre el telón….

¡A lo Gangnam Style! Ñero sorprendió dominando el coreano

De Juan Gabriel al K-pop sin escalas. Israel “Ñero” Berastegui encendió el show convertido en PSY. Con una energía desbordante y clavando el icónico baile del caballo, el ganador de la gala anterior demostró que no le teme a los retos extremos.

Más allá de el baile y el canto, el público se sorprendió en casa por el tremendo parecido del Don de la TV, con el cantante coreano PSY. El vestuario, peinado y maquillaje emuló por completo la presentación original.