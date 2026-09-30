¡Afinen sus voces en casa! El séptimo show de Tu Cara Me Suena promete una fiesta total

Los ocho famosos enfrentarán nuevas transformaciones en una gala que irá del merengue al K-pop. Rikiplops compartirá escenario con su mamá y Maisa llegará acompañada por dos invitadas. La cita es hoy, a las 8:00 p. m.

Ciudad de Panamá, Panamá/¿En tu casa son más de salsa, merengue o pop? Hoy habrá motivos para que cada quien escoja su favorito en Tu Cara Me Suena 2026. El séptimo show reunirá personajes de distintas generaciones, invitados que también entrarán al clonador y famosos que tendrán que encontrar otra voz y otra personalidad para sorprender.

La cita es hoy, miércoles 30 de septiembre, a las 8:00 p. m., en vivo por TVN, TVN Pass y YouTube. Después de los avances de los ensayos, esta noche conoceremos las transformaciones completas y veremos cómo se defienden los participantes frente al jurado y al público.

Habrá quienes tengan que concentrarse en el baile, quienes enfrenten una interpretación cargada de sentimiento y quienes deban aprender a funcionar como equipo. Desde casa, el reto será decidir con cuál presentación quedarse. ¡El papá de los megas tiene una nueva noche por delante!

¡Cada barra tiene un personaje al cual seguirle la pista!

Anarkelys se convertirá en Karol G. Los preparativos ya la mostraron en “modo Bichota”, pero esta noche llegará el momento de unir la actitud con la voz y la caracterización. Después de compartir escenario con Jimmy Bad Boy, la participante cambiará de estilo para asumir a la artista colombiana.

Yamilka Pitre será Johnny Ventura. El merengue tendrá su espacio con una transformación que le exigirá trabajar la voz masculina, los movimientos y la personalidad de “El Caballo Mayor”. Tras interpretar a Sister Sledge, Yamilka volverá a cambiar de registro para enfrentar un personaje con otra manera de cantar y de llevar el ritmo.

El Urri interpretará a Ismael Rivera. Su reto salsero tendrá mucho que ver con la intención de cada frase y con la capacidad de transmitir una historia. Después de convertirse en El General, tendrá que encontrar el estilo del “Sonero Mayor” y sostenerlo durante toda la presentación.

Ale Merod, Ñero y Vicente también cambiarán por completo

Ale Merod será Ricky Martin, su primer personaje masculino en la competencia. La transformación requerirá otra postura, nuevos gestos y una forma distinta de usar la voz. Después del número grupal de las Spice Girls, ahora buscará construir una interpretación individual con la energía del cantante puertorriqueño.

Ñero llegará como PSY, tras ganar la sexta gala convertido en Juan Gabriel. El personaje que le dio la victoria quedará atrás para abrirle paso a un reto en el que el movimiento tendrá un papel importante. ¿Cómo trasladará “El Don de la TV” su personalidad a esta nueva transformación?

Vicente se convertirá en Joey Montana. “El Pay de Limón” cambiará a Cher por el artista panameño y tendrá que acercarse a su estilo vocal y escénico. Será otra oportunidad para mostrar cómo adapta sus herramientas a personajes muy diferentes entre una semana y la siguiente.

Los invitados también tendrán que transformarse

Esta noche, Maisa compartirá escenario con Ana Alejandra Carrizo y Gisselle Carolina para llevar a las protagonistas de KPop Demon Hunters al programa.

Las tres tendrán que construir sus personajes y encontrar cómo complementarse. El desafío será que cada voz tenga su espacio y que la presentación funcione como conjunto. Quienes conocen a las protagonistas de la película animada podrán seguir de cerca cómo las trasladan a una actuación en vivo.

Rikiplops, por su parte, interpretará a La Factoría junto a Mami Plops. Madre e hijo compartirán una presentación que pondrá a prueba su coordinación y su capacidad para responderse musicalmente mientras mantienen sus respectivos personajes.

Su complicidad familiar será uno de los atractivos del número. Esta vez, mamá también tendrá que cantar, interpretar y vivir desde la tarima la emoción de la competencia. ¿Cómo se entenderán cuando llegue el momento de presentarse?

Hoy también se juega el respaldo del público

Cada famoso llegará con un reto distinto, pero todos buscarán lo mismo: que su transformación conecte con quienes los ven. El parecido físico será parte de la experiencia; la voz, los gestos y la interpretación deberán completar el personaje.

Después de las presentaciones llegará el momento de conocer las valoraciones del jurado, los votos de los compañeros y la elección del público. Todos formarán parte del resultado que definirá al ganador de esta séptima gala.

Desde casa puedes empezar a hacer tus pronósticos, apoyar a tu favorito y descubrir si alguna transformación termina cambiándote de opinión. Esa es parte de la diversión: entrar al show esperando un personaje y salir hablando de otro.

Hoy, a las 8:00 p. m., reúne a tu gente y acompaña el séptimo show de Tu Cara Me Suena por TVN, TVN Pass y YouTube. Los famosos ponen las transformaciones; tú eliges a quién aplaudir, con quién cantar y cuándo levantarte del sofá.