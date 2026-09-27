¿Quién es quién? El reto "Original y copia" de Anarkelys que dejó sin palabras al propio Jimmy Bad Boy

Anarkelys se transformó en el Jimmy Bad Boy de hace 22 años, compartió pasos con el artista original y recibió un inesperado reconocimiento después de la presentación.

Ciudad de Panamá, Panamá/¿Quién era el original y quién era la copia? Esa fue la pregunta que dejó la presentación de Anarkelys Arias y Jimmy Bad Boy durante el sexto show de Tu Cara Me Suena 2026. La participante recibió uno de los retos más especiales del pulsador: transformarse en el artista panameño y compartir el escenario con él.

El resultado fue un número en el que la caracterización, la actitud y los movimientos estuvieron tan sincronizados que, por momentos, parecía que el público estaba viendo doble.

Anarkelys dejó atrás su propia identidad para asumir el estilo de Jimmy Bad Boy, mientras el intérprete original se sumó a la presentación de “Bailando”. Juntos llevaron el reggae panameño a la tarima con bailarines, mucha energía y una complicidad que se convirtió en uno de los grandes atractivos del número.

¿Quién era el original y quién la copia?

El reto no consistía únicamente en cantar junto a Jimmy Bad Boy. Anarkelys tenía que conseguir que ambos parecieran dos versiones del mismo artista.

Para lograrlo, trabajó la postura, los gestos, la manera de desplazarse y esa energía particular que el cantante proyecta cuando sube al escenario. La transformación también implicó asumir un personaje masculino y modificar su forma habitual de cantar, bailar e interactuar con las cámaras.

Jimmy Bad Boy tampoco llegó solamente para acompañarla. El artista entró por completo en la dinámica de original y copia, compartió movimientos con Anarkelys y ayudó a crear la ilusión de que el clonador había duplicado al intérprete panameño.

Cuando aparecían uno junto al otro, la caracterización permitía comparar cada detalle. Por momentos se movían de forma coordinada; en otros, cada uno defendía su propio espacio dentro de la presentación.

¡Se formó la batalla de baile!

El número subió de nivel cuando original y copia protagonizaron una batalla de baile. Anarkelys y Jimmy Bad Boy se enfrentaron en un intercambio de pasos que agregó diversión y movimiento a la presentación.

Más que una competencia para determinar quién bailaba mejor, el momento sirvió para demostrar cuánto había estudiado Anarkelys al personaje. Cada movimiento del artista encontraba una respuesta de su copia, mientras los bailarines completaban una puesta en escena cargada de sabor panameño.

La batalla también permitió que ambos mostraran sus personalidades sin abandonar el concepto. Jimmy defendió la soltura que lo ha caracterizado durante su carrera y Anarkelys respondió desde la imitación, intentando mantenerse dentro del personaje hasta el último segundo.

El resultado fue una escena divertida y visualmente llamativa que hizo honor al nombre del programa: durante varios minutos, la cara de Jimmy Bad Boy parecía repetida sobre el escenario.

Jimmy Bad Boy se rindió ante su copia

La transformación también recibió el respaldo del propio Jimmy Bad Boy. Después de la gala, el artista publicó un mensaje en sus redes sociales en el que confesó que, entre todas las experiencias que ha vivido durante casi tres décadas de carrera, ser invitado a Tu Cara Me Suena y verse interpretado sobre el escenario fue una de las más impactantes.

Jimmy recordó que Anarkelys tuvo la misión de darle vida a la versión del artista de hace 22 años y destacó el compromiso con el que asumió el desafío desde los ensayos.

“Artistaza, súper talentosa, dedicada”, escribió el cantante, quien también resaltó que la participante se metió en el papel desde el primer momento.

El artista le agradeció por aceptar el reto y fue todavía más lejos al señalarla como su ganadora de la temporada. Incluso bromeó con que todavía seguía metido dentro del personaje al llamarla “Jimmysito”.

Para cerrar el mensaje, Jimmy hizo una divertida referencia al saco blanco que ambos utilizaron durante la presentación, un elemento que terminó de reforzar la sensación de estar viendo al artista por partida doble.

El reconocimiento del original confirmó que el esfuerzo de Anarkelys no pasó desapercibido. Más allá del parecido físico, logró recuperar la energía del Jimmy Bad Boy de hace más de dos décadas y compartir con él un número que conectó su historia con una nueva generación.

Mucho más que copiar una voz

La presentación recordó que las transformaciones de Tu Cara Me Suena van mucho más allá de cantar una canción conocida.

Anarkelys tuvo que observar cómo Jimmy Bad Boy utiliza el cuerpo, marca los pasos, mira a las cámaras y conecta con el público. Cuando el artista original está a pocos metros, cualquier diferencia puede volverse evidente, por lo que el reto exigía precisión, seguridad y mucha concentración.

Cantar junto a la persona que se está imitando también agrega una presión diferente. No hay videos ni fotografías de referencia de por medio: el modelo está sobre la misma tarima, realizando los movimientos y escuchando de cerca cada detalle de la interpretación.

Lejos de esconderse, Anarkelys aprovechó la presencia de Jimmy para jugar con el concepto, responder a sus pasos y convertir la presentación en un verdadero encuentro entre dos versiones del mismo artista.

De Jimmy Bad Boy a Karol G

El reto se suma a una temporada en la que Anarkelys ha pasado por personajes completamente diferentes. Desde su primera victoria como La India hasta sus transformaciones en Beyoncé, Moana y Rihanna, la participante ha tenido que cambiar de género musical, imagen, movimientos y exigencia vocal.

Esta vez, el desafío incorporó un ingrediente adicional: convencer al público mientras compartía el escenario con el propio artista que estaba imitando.

El clonador no le dará mucho tiempo para celebrar. El pulsador determinó que Anarkelys deberá transformarse en Karol G durante la próxima gala.

El personaje la llevará desde el reggae panameño hasta el universo urbano de una de las artistas latinas más reconocidas. Tendrá que estudiar otra voz, una nueva actitud y una presencia escénica completamente diferente a la de Jimmy Bad Boy.

Después de poner al público a ver doble, la pregunta ahora es otra: ¿logrará Anarkelys desaparecer nuevamente para convertirse en “La Bichota”?

La competencia continúa todos los miércoles a las 8:00 p. m. por TVN, TVN Pass y YouTube.