Exnovia de rapero Rick Ross denuncia supuesto maltrato y muestra imágenes de una lesión

La modelo, de 39 años, hizo las acusaciones mediante mensajes en Instagram Stories difundidas el sábado 26 de septiembre de 2026.

Jazzma Kendrick, exnovia del rapero estadounidense Rick Ross, aseguró que sufrió violencia física durante su relación y compartió en redes sociales fotografías en las que muestra una lesión en el labio.

Según su relato, Ross, de 50 años, la habría golpeado y, en una ocasión, le habría provocado una lesión en el labio. Kendrick afirmó que después de ese episodio decidió terminar la relación. Las imágenes muestran su rostro y una zona del labio aparentemente hinchada, pero no establecen cuándo ocurrió el hecho ni aportan una determinación independiente sobre su causa.

Las acusaciones surgieron después de que un usuario de Instagram respondiera a una fotografía de Kendrick. El mensaje decía: “Estoy viendo lo que Rick está viendo”, Kendrick respondió haciendo referencia al rapero: “Él vio un saco de boxeo”.

Posteriormente, publicó una fotografía en la que aparece con una lesión visible y escribió: “El día que Rick me reventó el labio y el día que me fui”.

“No sé muchas cosas, pero sí sé que un hombre que me pone las manos encima, es un hombre que nunca me amó y nunca lo hará”, escribió la modelo. Kendrick no precisó en esas publicaciones la fecha exacta en la que, según su versión, se produjo la agresión.

En una publicación dedicada al tema, la influencer dirigió un mensaje a personas que puedan estar atravesando situaciones de violencia doméstica. “Todo es bueno hasta que no lo es. Si un hombre te golpea una vez, lo hará de nuevo. No le des la oportunidad. Valora tu vida y vete”, escribió, acompañando sus palabras con emojis de corazón y manos en oración.

Hasta el momento de la publicación del reporte, un representante de Rick Ross no había respondido a la solicitud de comentarios realizada por PEOPLE el domingo 27 de septiembre. Por ello, las acusaciones de Kendrick deben mantenerse como señalamientos de la modelo y no como hechos comprobados.

Kendrick y Ross comenzaron a ser vinculados públicamente al menos desde agosto de 2025. En ese momento fueron fotografiados juntos durante un evento de lanzamiento realizado en Florida para RR22, la colección de bolsos y accesorios de lujo del rapero. Durante aquella aparición ambos mostraron cercanía.

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La relación tuvo posteriormente una dinámica intermitente. Kendrick confirmó públicamente que ella y Ross se habían separado en septiembre de 2025, aunque meses después volvieron a acercarse. En junio de 2026, la pareja reapareció durante los BET Awards, donde hizo su debut conjunto en la alfombra roja.

Después también fueron vistos juntos en otros eventos. Las últimas fotografías públicas de ambos antes de las recientes acusaciones fueron tomadas en agosto de 2026. La relación atravesó distintos momentos de separación y reconciliación antes de que Kendrick difundiera sus señalamientos sobre el supuesto maltrato físico.

Las publicaciones de la modelo volvieron a poner atención sobre una relación que había sido seguida públicamente desde 2025. Sin embargo, Kendrick no ofreció detalles adicionales sobre las circunstancias del supuesto episodio ni indicó en sus mensajes si existe una denuncia formal relacionada con los hechos.

El caso tomó relevancia en redes sociales por las fotografías y por el mensaje difundido en redes sociales y en medio de la controversia pública de advertencia que Kendrick dirigió a quienes enfrentan violencia doméstica. Mientras tanto, la ausencia de una respuesta pública de Ross mantiene las acusaciones en el terreno de las declaraciones realizadas por su expareja, sin una confirmación independiente de los hechos descritos.