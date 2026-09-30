Ricky Martin y Pedro Sampaio llevan el funk brasileño al Maracaná con 'Pikito Pikito'

El lanzamiento también prolonga la presencia de Martin en Brasil y abre para Sampaio una nueva vitrina internacional y musical para ambos ante nuevos públicos internacionales.

Ricky Martin y Pedro Sampaio unieron sus estilos para protagonizar uno de los momentos musicales del NFL Rio Game, celebrado el domingo 27 de septiembre en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Durante el espectáculo de medio tiempo del partido entre Baltimore Ravens y Dallas Cowboys, los artistas presentaron por primera vez en vivo “Pikito Pikito”, colaboración que posteriormente llegó a las plataformas digitales.

La actuación marcó el encuentro entre el pop latino del puertorriqueño y los sonidos brasileños que caracterizan al DJ, cantante y productor. La canción combina pop, funk, samba, reggaetón, mambo y salsa, una mezcla concebida para reunir distintas referencias musicales y culturales en una misma producción.

“Pikito Pikito” toma su nombre de una variación de la palabra española “piquito”, utilizada para referirse a un beso rápido. El concepto también tuvo una representación directa durante el show: mientras ambos artistas se encontraban en el campo del Maracaná, Sampaio le dio un beso en la mejilla a Martin, uno de los momentos que acompañaron la presentación del tema.

El espectáculo comenzó en la parte superior de las gradas y avanzó hasta el campo de juego. Ricky Martin y Pedro Sampaio estuvieron acompañados por bailarines y por las porristas de los Dallas Cowboys, mientras Martin incorporó pasos de baile a la coreografía. La presentación incluyó, además, la rutina viral asociada con “Vai no Cavalinho”, una de las canciones de Sampaio.

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Para desarrollar la puesta en escena, los artistas trabajaron con la coreógrafa Parris Goebel, reconocida por sus colaboraciones con Beyoncé, Rihanna y Lady Gaga. La participación de la coreógrafa permitió integrar movimientos de diferentes estilos en una producción diseñada especialmente para la aparición de ambos músicos durante el encuentro de la NFL.

La nueva canción también representa un momento relevante dentro de la etapa reciente de Ricky Martin. “Pikito Pikito” se presenta como su primer sencillo publicado en los últimos años y coincide con una colaboración internacional que conecta directamente la música latina con el funk brasileño.

Pedro Sampaio había expresado previamente su entusiasmo por trabajar junto al puertorriqueño y describió a Martin como una figura de inspiración. En el anuncio de la colaboración, dijo: “O Ricky é uma inspiração para mim há muitos anos.” También señaló que crear la canción y presentarla en Brasil representaba un sueño cumplido.

Al explicar la propuesta sonora, Sampaio resumió parte de su esencia: “‘Pikito Pikito’ tem essa mistura de pop, funk, samba, reggaeton, mambo e salsa.” El artista destacó además que la producción reúne ritmos, culturas y generaciones, y que llevar el funk brasileño a ese escenario junto a Martin tenía un significado especial para su carrera.

La colaboración fue estrenada en un escenario de alcance internacional antes de convertirse en lanzamiento discográfico. La presentación del Maracaná reunió a miles de asistentes y a la audiencia que siguió por televisión el encuentro de la NFL, convirtiendo el debut de “Pikito Pikito” en una exhibición de la conexión entre la cultura brasileña y la música latina.

Después del espectáculo, la canción quedó disponible en plataformas digitales, consolidando la colaboración entre Ricky Martin y Pedro Sampaio como una propuesta que cruza fronteras sonoras y generacionales. El lanzamiento suma así un nuevo capítulo en la trayectoria internacional de ambos artistas, con una producción concebida para combinar ritmos latinoamericanos y brasileños en una misma pieza musical.