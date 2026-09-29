Selena Gomez y Benny Blanco celebran su primer aniversario de bodas con una dulce tradición

La cantante y el productor musical celebraron su primer aniversario de bodas compartiendo con sus seguidores un vistazo a la tradición que mantuvieron desde su enlace.

Selena Gomez y Benny Blanco encontraron una manera especial de recordar el primer año de su matrimonio: conservaron parte de su pastel de bodas para disfrutarlo juntos doce meses después.

La pareja contrajo matrimonio el 27 de septiembre de 2025, en una ceremonia privada realizada en California. Un año después, Selena y Benny decidieron rescatar una porción del pastel que habían guardado desde aquel día para conmemorar la fecha. El gesto fue mostrado a través de las redes sociales, donde ambos suelen compartir momentos de su vida en pareja.

La intérprete de “Lose You to Love Me” publicó fotografías relacionadas con la celebración y mostró parte del pastel que había permanecido reservado durante un año. La tradición de guardar una porción del pastel de bodas para comerla en el primer aniversario es una costumbre que algunas parejas mantienen como recuerdo simbólico de su matrimonio.

La celebración llegó después de un año marcado por diferentes momentos compartidos públicamente por Gomez y Blanco. Desde su boda, ambos han mostrado en redes sociales escenas de su vida cotidiana y han hablado en distintas ocasiones sobre el vínculo que mantienen, aunque también han reservado buena parte de su relación para su espacio privado.

El matrimonio ocurrió después de que la pareja hiciera público su romance en diciembre de 2023. Antes de llegar al altar, Selena y Benny habían construido una relación que también tuvo un componente profesional, debido a sus colaboraciones dentro de la industria musical.

Te puede interesar: Brad Pitt: Uber, el perro rescatista que cambió las montañas por Hollywood

Te puede interesar: Tom Holland, Sabrina Carpenter y Margaret Qualley se unen a la biopic de Fred Astaire

Blanco, cuyo nombre completo es Benjamin Joseph Levin, es productor, compositor y músico. A lo largo de su carrera ha trabajado con diferentes artistas internacionales y participó en proyectos relacionados con Selena antes de que ambos comenzaran una relación sentimental.

Gomez, por su parte, ha desarrollado una carrera que combina música, actuación y producción. Además de su trabajo como cantante, continúa vinculada a proyectos audiovisuales y a Rare Beauty, la compañía de cosméticos que fundó en 2020.

Durante su primer año como esposos, la pareja también ha compartido fotografías de viajes, encuentros familiares y momentos cotidianos. En sus publicaciones, Gomez ha mostrado en diferentes ocasiones su cercanía con Blanco y la importancia que tiene para ella esta etapa de su vida personal.

La celebración del aniversario también tuvo un componente íntimo. En lugar de limitarse a una publicación con fotografías del día de la boda, la pareja decidió recuperar un elemento concreto de aquella celebración: el pastel que habían conservado durante doce meses.

La tradición adquirió un significado especial porque permitió conectar directamente la boda de 2025 con el aniversario de 2026. La porción guardada funcionó como un recuerdo tangible de la ceremonia y como parte de la celebración del primer año de matrimonio.

Selena Gomez y Benny Blanco se suman así a las parejas que mantienen la costumbre de conservar el pastel de bodas para celebrar su primer aniversario. Aunque se trata de un gesto sencillo, para ambos representó una manera de regresar simbólicamente al día en que comenzaron su vida como esposos.

La celebración llega además en un momento en el que la relación continúa siendo seguida por millones de personas. Desde que confirmaron su romance, Gomez y Blanco han despertado atención por sus apariciones públicas, sus publicaciones en redes sociales y los proyectos profesionales que han desarrollado por separado y en conjunto.

Un año después de su boda, la pareja volvió a mirar hacia aquel día especial a través de un detalle que había permanecido guardado. El pastel de bodas se convirtió en el protagonista de una celebración sencilla y simbólica con la que Selena Gomez y Benny Blanco marcaron su primer aniversario como esposos.