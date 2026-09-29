Pauly D le propone matrimonio a Nikki Hall y Vinny Guadagnino reacciona con humor

Ahora, después de seis años de relación, el compromiso marca una nueva etapa para Pauly D y Nikki Hall.

Pauly D y Nikki Hall dieron un nuevo paso en su relación después de seis años juntos. El integrante de Jersey Shore le propuso matrimonio a su pareja durante una presentación como DJ en Las Vegas, en una escena que celebró públicamente su romance y provocó una reacción de su amigo Vinny Guadagnino.

La propuesta ocurrió el domingo 27 de septiembre, durante el espectáculo de Pauly D en OMNIA Dayclub. El DJ llevó a Hall al centro de la multitud y ambos comenzaron a bailar mientras las máquinas de humo acompañaban el momento. Cuando ella se preparaba para marcharse, Pauly D se arrodilló y sacó el anillo.

La escena estuvo acompañada por All I Do Is Win, de DJ Khaled, antes de que la música cambiara a Marry You, de Bruno Mars. Hall quedó sorprendida y rompió en lágrimas de felicidad. Después de aceptar, la pareja se abrazó y continuó bailando frente al público. Pauly D confirmó la noticia ante los asistentes: “She said yes”.

Tras la propuesta, ambos compartieron imágenes del momento y Hall mostró el anillo de diamantes. La estrella de reality explicó en Instagram por qué consideró que había llegado el momento adecuado para comprometerse. “We’ve spent these years choosing each other, growing together, building a life we love, and never rushing a chapter just because the world was ready to read it,” escribió.

En la misma publicación, Hall añadió: “No pressure. No timeline. Just ours — and God’s” y posteriormente expresó: “& as always, His timing was perfect. The easiest YES I’ve ever said.” Sus palabras acompañaron las fotografías del compromiso.

Mientras los recién comprometidos celebraban, Vinny Guadagnino encontró una manera característica de reaccionar. El integrante de Jersey Shore publicó en Instagram un video creado con inteligencia artificial en el que aparecía la pareja celebrando dentro de una casa, mientras él figuraba afuera, bajo la lluvia, con la canción Dancing on My Own de fondo.

Junto al video, Vinny escribió: “I’m not ok”. Poco después, dejó claro que su reacción formaba parte de la broma y felicitó públicamente a sus amigos con el mensaje: “Congratulations @djpaulyd and @nikkisaintclaire.” La publicación generó comentarios de seguidores que participaron del tono humorístico.

La historia entre Pauly D y Nikki Hall comenzó en 2019, cuando ella participó en Double Shot at Love, programa de telerrealidad en el que varias mujeres competían por una relación con Pauly D y Vinny. Aunque Pauly no la eligió al finalizar la primera temporada, ambos volvieron a encontrarse cuando Hall regresó para la segunda edición.

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Finalmente, comenzaron a salir en 2020. Durante la pandemia de COVID-19 pasaron juntos el periodo de confinamiento, una experiencia que Pauly D había señalado anteriormente como un momento que contribuyó a fortalecer su vínculo.

Hall, nacida en Jamaica, se convirtió progresivamente en una figura vinculada al universo de Jersey Shore. En 2022 protagonizó junto a Pauly D uno de los momentos recordados de Jersey Shore Family Vacation, cuando el DJ rompió una puerta para que ella pudiera arrojar vino sobre Angelina Pivarnick.

La relación también se ha extendido al ámbito familiar. Pauly D, quien tiene una hija llamada Amabella con su expareja Amanda Markert, ha hablado anteriormente sobre el vínculo entre Hall y la niña.

La propuesta ocurrió frente a una multitud, pero la celebración continuó después en Instagram, donde ambos compartieron fotografías del momento y dejaron constancia de su decisión de avanzar juntos hacia el matrimonio.