José Federico Suárez condenado a 16 años de prisión a por peculado en caso de obras viales

En la misma sentencia, la juzgadora absolvió a siete personas que también fueron procesadas por el delito contra la administración pública, específicamente diferentes formas de peculado, contemplado en el artículo 338 del Código Penal.

El exministro de Obras Públicas, José Federico Suárez, fue condenado a 16 años de prisión por el delito contra la administración pública, específicamente por diferentes formas de peculado, relacionado con proyectos viales ejecutados en la ciudad capital.

La decisión está contenida en la Sentencia N.° 1 del 18 de agosto de 2026, emitida por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, que declaró penalmente responsable a Suárez en calidad de autor del delito.

Como pena accesoria, el tribunal también le impuso la inhabilitación para ejercer funciones públicas por 16 años, contados una vez cumplida la pena principal.

El proceso está relacionado con una investigación acumulada por los proyectos viales denominados “Patrimonio Histórico” y “Avenida Domingo Díaz”, en los que se investigaron presuntos sobrecostos en obras de infraestructura en la ciudad de Panamá que superan los $100 millones.

En la misma sentencia, la juzgadora absolvió a siete personas que también fueron procesadas por el delito contra la administración pública, específicamente diferentes formas de peculado, contemplado en el artículo 338 del Código Penal.

Además, el juzgado negó varios incidentes de prescripción de la acción penal, así como un incidente de nulidad presentado por los abogados defensores de los procesados.

La sentencia corresponde a una decisión del juzgado dentro del proceso y las partes pueden ejercer los recursos que establece la legislación procesal penal.

Esta sería la segunda condena que pesa sobre los hombros de Suárez. El pasado 14 de enero, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales reformó la sentencia de primera instancia y condenó al exministro de Obras Públicas, Federico “Pepe” Suárez, a ocho años de prisión por el delito de peculado doloso, en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Este último está relacionado con la ejecución del contrato de la autopista Arraiján–La Chorrera, una de las obras viales más importantes del país, desarrollada durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.

En la sentencia también se absuelve a siete personas: