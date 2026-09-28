César Caicedo: Tribunal revoca detención hospitalaria y ordenan traslado a un centro penitenciario

Caicedo permanece recluido en un centro hospitalario de la localidad desde el pasado 20 de mayo, cuando se sometió a una cirugía.

César Caicedo, investigado por delitos relacionados con narcotráfico, deberá ser trasladado a un centro penitenciario luego de que el Tribunal de Apelaciones revocara la medida cautelar de arresto hospitalario que fue cedida por un juez de garantías.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas logró que el Tribunal Superior de Apelaciones revocara la medida de la cual Caicedo se había beneficiado desde el pasado 20 de mayo, cuando fue sometido a una cirugía en un hospital privado de la localidad.

Durante una audiencia de apelación, la Fiscalía de Drogas sustentó su solicitud ante el Tribunal, que finalmente resolvió ordenar la detención provisional del imputado, vinculado a la investigación por presunto tráfico de sustancias ilícitas.

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De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, la Operación “Nodriza”, en la que fue aprehendido Caicedo, incluyó un total de 70 diligencias de vigilancia y seguimiento, realizadas en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional, como brazo auxiliar de la investigación.

Estas diligencias permitieron, según el Ministerio Público, desarticular una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de sustancias ilícitas.

Con la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones, la medida de detención hospitalaria fue revocada y el imputado deberá permanecer en detención provisional mientras avanza el proceso judicial.

Detalles del caso

Caicedo figura como uno de los presuntos líderes de un grupo criminal que operaba en la playa de Vacamonte, alegó problemas de salud, argumento que fue aceptado en primera instancia por el juez de garantías.

La Operación Nodriza en Panamá se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2025; se aprehendió a 8 personas, entre ellas el padre y el tío de Dayra Caicedo, una joven de 23 años que fue privada de su libertad el 19 de febrero del presente año. 32 días después, sus privadores la dejaron en una estación de combustible en el área de Burunga, sin conocerse mayores detalles.