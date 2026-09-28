La situación fue planteada este lunes durante una reunión entre representantes de los conductores y directivos regionales de la plataforma inDrive, a quienes solicitaron implementar mayores controles para verificar la identidad de los usuarios.

Conductores de plataformas digitales de transporte expresaron su preocupación por el incremento de hechos delictivos que, según denuncian, los afectan mientras realizan sus jornadas de trabajo. Aseguran que los robos son recurrentes y que algunos compañeros incluso han perdido la vida durante el ejercicio de esta actividad.