Presupuesto del canal de Panamá es aprobado en tercer debate por la Asamblea

Asamblea aprueba en tercer debate presupeusto del canal de Panamá.
28 de septiembre 2026 - 19:04

Presupuesto del canal de Panamá es aprobado en tercer debate por la Asamblea

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