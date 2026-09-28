En un recorrido por las calles, varios ciudadanos compartieron cuáles son las deudas y gastos que más presión generan sobre sus ingresos.

Los compromisos financieros forman parte de la realidad de muchas familias panameñas. Préstamos bancarios, gastos de alimentación y otras obligaciones pueden consumir una parte importante del salario y convertirse en una fuente de preocupación cuando no existe una adecuada planificación.