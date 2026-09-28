Onda tropical 49 podría generar aguaceros sectorizados desde este martes

Los primeros sectores en experimentar estas condiciones serían Panamá Este y Darién, mientras que posteriormente las precipitaciones podrían extenderse hacia las provincias centrales.

Ciudad de Panamá/La Onda Tropical #49, que actualmente se encuentra sobre territorio colombiano, se prevé que ingrese a Panamá durante la madrugada y genere condiciones de inestabilidad con aguaceros sectorizados, principalmente en Panamá Este y Darién, para posteriormente alcanzar sectores de las provincias centrales.

De acuerdo con la meteoróloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), Pilar López, para la noche de este lunes se esperan condiciones relativamente estables, con algunos chubascos aislados en sectores marítimos.

“Para la noche de hoy vamos a tener las condiciones bastante estables. Los eventos de precipitaciones van a ser en horas de la tarde y se van a ir disipando paulatinamente”, explicó López.

Sin embargo, las condiciones cambiarían durante este martes con el ingreso de la Onda Tropical #49, que podría incrementar la actividad de lluvias debido al calentamiento diurno.

“Para mañana sí se prevén nuevamente algunos aguaceros por calentamiento diurno. Vamos a tener el paso de la onda tropical 49, que ya se encuentra en territorio colombiano y que podría inestabilizarse o generar algunos episodios de aguaceros sectorizados”, señaló la meteoróloga.

Los primeros sectores en experimentar estas condiciones serían Panamá Este y Darién, mientras que posteriormente las precipitaciones podrían extenderse hacia las provincias centrales.

Por el momento, el Imhpa no mantiene activo ningún aviso de vigilancia o prevención asociado a este sistema. No obstante, las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones ante posibles cambios en las condiciones del tiempo durante las próximas horas.

Con información de Jessica Román