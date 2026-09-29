Ordenan detención provisional a dos hombres por homicidio en El Chirú

El hecho ocurrió la mañana del domingo 27 de septiembre en la comunidad de El Rincón, cuando un ciudadano que viajaba en una camioneta junto a otras personas recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte.

Dos hombres, de 23 y 28 años, quedaron en detención provisional luego de ser imputados por la presunta comisión de los delitos de homicidio doloso agravado, tentativa de homicidio y posesión ilegal de armas de fuego, en un hecho ocurrido en El Chirú, distrito de Antón, provincia de Coclé.

La decisión fue tomada este lunes 28 de septiembre por la juez de garantías de Coclé, durante una audiencia de solicitudes múltiples realizada en la sede del Sistema Penal Acusatorio de Penonomé.

De acuerdo con lo expuesto durante la audiencia, el hecho ocurrió la mañana del domingo 27 de septiembre en la comunidad de El Rincón, corregimiento de El Chirú, cuando un ciudadano que viajaba en una camioneta junto a otras personas recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte.

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Tras evaluar los argumentos presentados por las partes, el tribunal consideró que la detención provisional era la medida cautelar más idónea, necesaria y proporcional, tomando en cuenta la gravedad de los delitos investigados, así como los riesgos procesales de fuga y de peligro para la comunidad.

La juez también tomó en consideración la existencia de antecedentes penales de los imputados.

Previamente, la juez legalizó la aprehensión de ambos ciudadanos y estableció un plazo de seis meses para que el Ministerio Público adelante las investigaciones correspondientes.