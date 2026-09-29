Sandra Sandoval recibe un inesperado golpe en la cabeza durante una presentación

El video ofrece una mirada espontánea a lo que puede suceder durante un espectáculo musical.

Ciudad de Panamá, Panamá/Sandra Sandoval protagonizó uno de esos momentos inesperados que pueden ocurrir sobre un escenario. Mientras se encontraba en plena presentación musical, la cantante panameña recibió accidentalmente el golpe de un bolillo de timbal en la cabeza. Lejos de detener el espectáculo o reaccionar con molestia, la artista continuó con la presentación y posteriormente compartió el curioso episodio con sus seguidores.

El momento quedó registrado en video y muestra a Sandoval bailando sobre la tarima mientras, detrás de ella, los músicos ejecutaban sus instrumentos. En medio de la interpretación, uno de los bolillos utilizados para tocar el timbal salió de manera inesperada y terminó impactando directamente sobre su cabeza.

El objeto no llegó a golpearle el rostro. De acuerdo con las imágenes compartidas, el bolillo terminó chocando contra el peinado de la cantante, que llevaba el cabello recogido en un moño adornado con flores. El peinado funcionó como una especie de barrera durante el inesperado incidente y evitó que el objeto alcanzara directamente su cara.

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Sandoval reaccionó con sorpresa, pero rápidamente convirtió el accidente en una anécdota divertida. La intérprete publicó el video en su cuenta de Instagram y acompañó las imágenes con un mensaje en el que contó, con humor, lo ocurrido durante la presentación: “Cuando los palos te caen del cielo, aprende a batuetear desde el @timbal a mi cabeza, de verdad todavía no lo entiendo @herminio_vegamusic mi vestido hecho por @cristian_aizpu07”.

El mensaje estaba dirigido también a Herminio Vega, músico que aparece relacionado con el episodio. El propio artista respondió a la publicación y asumió el inesperado accidente con humor. “Cosas de músicos que solo me pasan a mi jajajajajajaja la quiero mucho jefa”, escribió en los comentarios de la publicación.

Sandoval, por su parte, respondió al comentario de su compañero manteniendo el tono relajado que había caracterizado su publicación. “Tranquilo, compañero en la tarima pasa de todo", contestó la cantante.

La escena llamó la atención precisamente porque el golpe ocurrió en plena actuación, cuando Sandoval se encontraba bailando y compartiendo con el público. El episodio no interrumpió el ambiente festivo de la presentación y terminó convertido en una anécdota que la propia artista decidió mostrar en redes sociales.

El curioso accidente también permitió observar uno de los elementos característicos de las presentaciones de Sandoval: la combinación entre música, baile y una interacción constante con los músicos que la acompañan. En esta ocasión, esa dinámica terminó provocando un momento completamente inesperado cuando el bolillo del timbal salió de su recorrido habitual y llegó hasta la cabeza de la cantante.

El incidente ocurrió mientras Sandoval lucía un llamativo vestuario de color fucsia y verde, acompañado por un peinado adornado con flores. Las imágenes también muestran el escenario, a los músicos y al público que seguía la actuación.

Más allá del golpe, Sandoval decidió contar la historia desde el humor. Su reacción y la respuesta de Herminio Vega convirtieron el episodio en una conversación entre compañeros de tarima, mientras los seguidores pudieron conocer el detrás de cámaras de una presentación que terminó teniendo un protagonista inesperado: el bolillo del timbal.

La cantante panameña aprovechó así un accidente que pudo pasar inadvertido para transformarlo en una anécdota pública. Con su comentario sobre que en la tarima “pasa de todo”, mostró que los imprevistos también forman parte de las presentaciones.

Para Sandoval, el golpe terminó siendo una situación curiosa que compartió entre risas con sus seguidores.