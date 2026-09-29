Descentralización: 7,850 proyectos por casi $200 millones han sido aprobados en todo el país

La directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, explicó en Noticias AM que los proyectos abarcan agua, electrificación, caminos e infraestructura deportiva, entre otros. También detalló cómo reportar retrasos, qué ocurre con las investigaciones por posibles irregularidades y el presupuesto recomendado para 2027.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) reporta actualmente 7,850 proyectos aprobados por cerca de $200 millones para comunidades de todo el país, según explicó su directora, Roxana Méndez, durante una entrevista en Noticias AM.

De acuerdo con Méndez, los proyectos abarcan áreas como agua, electrificación, caminos e infraestructura deportiva y recreativa, entre otras necesidades identificadas por las comunidades.

Entre las cifras destacadas durante la entrevista, mencionó 1,500 caminos, 761 infraestructuras deportivas y recreativas, 112 comunidades que ahora cuentan con agua corriente las 24 horas del día, los siete días de la semana, y 274 comunidades que han incorporado el servicio de electricidad.

Méndez también indicó que alrededor del 70% de los proyectos aprobados ya está finalizado, por lo que las comunidades comenzarían a ver los resultados de estas inversiones.

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¿Dónde puede reportar la ciudadanía un proyecto atrasado?

La directora de la AND explicó que la ciudadanía puede utilizar las herramientas disponibles en la página web de la entidad para consultar los proyectos aprobados, sus montos y el estado de ejecución. El sistema cuenta con un mapa interactivo que permite seleccionar una provincia y, posteriormente, un distrito para conocer los proyectos registrados, los recursos asignados y otra información relacionada.

Méndez señaló que si una comunidad identifica que un proyecto fue aprobado y, después de transcurridos tres o seis meses, no observa avances, puede presentar un reclamo para conocer qué ha ocurrido con los fondos y la obra. Como ejemplo, mencionó el caso de una comunidad que reportara la aprobación de $18,000 para la compra de equipo deportivo y que, pese al tiempo transcurrido, no haya recibido esos implementos.

“Si se ha aprobado un proyecto, está la fecha y pasaron tres meses, seis meses y no ven que pasa nada, también puede haber el reclamo ciudadano”, explicó. La funcionaria sostuvo que la intención es que la población participe en la supervisión de los recursos destinados a sus comunidades.

¿Qué ocurre con las investigaciones por posibles irregularidades?

Al ser consultada sobre las investigaciones relacionadas con el uso de fondos de descentralización, Méndez aclaró que la AND no determina las lesiones patrimoniales. Explicó que, cuando una junta comunal no presenta información que permita sustentar el destino de determinados recursos, la entidad puede remitir el caso al Ministerio Público para que se investigue.

“La auditoría es la que determina la lesión patrimonial”, indicó. Méndez señaló que la información que maneja la AND sobre estos procesos corresponde a la publicada por el Ministerio Público.

Según dijo, de 80 auditorías se habían identificado alrededor de $44 millones en posibles afectaciones patrimoniales, mientras que en otro porcentaje de los casos no se encontraron irregularidades y los expedientes fueron cerrados.

La directora insistió en que, una vez remitidos los casos, corresponde a las autoridades competentes desarrollar las investigaciones y establecer las responsabilidades que correspondan mediante el debido proceso.

“Nosotros cumplimos con, responsablemente, como quiso el presidente, que eso no quedara engavetado o silenciado. Si esto no se usó correctamente o no tenemos información, pues que se investigue y las autoridades correspondientes se encarguen de eso”, manifestó.

Participación ciudadana y seguimiento de los proyectos

Méndez explicó que la identificación de las obras parte, en buena medida, de las necesidades planteadas por las propias comunidades. Según detalló, cada año se realizan alrededor de 1,600 consultas ciudadanas. El año pasado, indicó, participaron más de 100,000 personas a nivel nacional, mediante listas verificadas.

La funcionaria sostuvo que estos mecanismos permiten establecer las prioridades para el uso de los recursos y que los proyectos son solicitados y aprobados a partir de las necesidades planteadas en las comunidades.

En cuanto a la transparencia, señaló que la AND ha digitalizado procesos y publica información sobre los fondos transferidos, los proyectos aprobados y los montos asignados, además de incorporar fotografías sobre las obras. Durante la entrevista también se abordó el presupuesto de la AND para el próximo año.

Méndez explicó que la entidad tendrá un presupuesto cercano a los $296 millones, de los cuales más de $220 millones corresponden a inversión en obras para las comunidades, mientras que unos $70 millones están destinados a la operación de juntas comunales y municipios.

La información presentada durante las vistas presupuestarias para 2027 registra una recomendación del Ministerio de Economía y Finanzas de $73.5 millones para funcionamiento y $222 millones para inversión, para un total recomendado de aproximadamente $295.5 millones.

La mayor parte de estos recursos, explicó Méndez, no es utilizada directamente por la sede central de la AND, sino que se destina a transferencias para los gobiernos locales. La directora también señaló que el Gobierno contempla transferir el 100% de lo estimado en la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de acuerdo con lo establecido en la ley.