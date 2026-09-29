35 nicaragüenses salen de Panamá por deportación y expulsión

Del total, 28 personas fueron deportadas y siete expulsadas , informó el Servicio Nacional de Migración.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 35 ciudadanos de nacionalidad nicaragüense abandonaron este martes el territorio nacional mediante procesos de deportación y expulsión ejecutados por inspectores y supervisores del Servicio Nacional de Migración (SNM).

La salida se concretó durante la mañana desde el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert. Del total, 28 personas fueron deportadas y siete expulsadas, informó la entidad.

De acuerdo con el SNM, los procesos estuvieron relacionados con distintas causas, entre ellas evasión de puestos de control migratorio, estancia irregular, reingreso irregular al país tras haber sido deportado, amenaza contra la seguridad colectiva o el orden público, falsificación de documentos y delito de hurto.

La institución indicó que los operativos forman parte de las labores de verificación y control migratorio que se desarrollan en distintas regiones del país.

El Servicio Nacional de Migración señaló que mantiene presencia en puestos fronterizos, terminales aéreas y recorridos de campo, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa migratoria.

La entidad reiteró su compromiso de aplicar la legislación vigente en los procesos de control migratorio y en las acciones de deportación y expulsión.

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