Director de la Torre Eiffel dimitirá por excluir al personal femenino durante una visita

La ciudad de París es propietaria de la Torre Eiffel y accionista mayoritaria de la empresa que la explota.

París, Francia/La compañía que gestiona la Torre Eiffel afirmó este martes que su director dejará el cargo a finales de este año, tras la polémica generada por no haber dejado que sus empleadas trabajaran durante la visita de un grupo religioso hindú.

Patrick Branco Ruivo, que está al frente del emblemático monumento parisino desde 2018, abandonará el puesto a finales de año, indicó la Sociedad de Explotación de la Torre Eiffel (SETE).

La visita del movimiento espiritual hindú Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (BAPS) se produjo el pasado 5 de septiembre, coincidiendo con la inauguración de un templo hindú cerca de París.

SETE reconoció en aquel entonces que la delegación hindú había solicitado que la visita se organizara limitando las "interacciones con las mujeres", pero matizó que "estas condiciones no deberían haber sido aceptadas".

Según la empresa, una investigación interna sacó a la luz "fallos y deficiencias operativas" en la organización de aquella visita, en la que las mujeres de la plantilla fueron apartadas, algo "inaceptable".

Dos días después de la visita de la delegación hindú, el monumento permaneció cerrado por una huelga de los trabajadores en protesta por esa decisión, que también fue criticada por la clase política, incluido el alcalde de París, Emmanuel Grégoire.

La ciudad de París es propietaria de la Torre Eiffel y accionista mayoritaria de la empresa que la explota.

Más de seis millones de personas visitaron este turístico símbolo de París en 2025, que reabrirá sus puertas el martes.