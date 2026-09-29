Autoridad Nacional de Descentralización refuerza controles sobre fondos y reporta miles de proyectos comunitarios
La directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, explicó en Noticias AM que los proyectos abarcan agua, electrificación, caminos e infraestructura deportiva, entre otros. También detalló cómo reportar retrasos, qué ocurre con las investigaciones por posibles irregularidades y el presupuesto recomendado para 2027.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) reporta actualmente 7,850 proyectos aprobados por cerca de $200 millones para comunidades de todo el país, según explicó su directora, Roxana Méndez, durante una entrevista en Noticias AM.