Autoridad Nacional de Descentralización refuerza controles sobre fondos y reporta miles de proyectos comunitarios

La directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, Roxana Méndez, explicó en Noticias AM que los proyectos abarcan agua, electrificación, caminos e infraestructura deportiva, entre otros. También detalló cómo reportar retrasos, qué ocurre con las investigaciones por posibles irregularidades y el presupuesto recomendado para 2027.

Roxana Méndez

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) reporta actualmente 7,850 proyectos aprobados por cerca de $200 millones para comunidades de todo el país, según explicó su directora, Roxana Méndez, durante una entrevista en Noticias AM.

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