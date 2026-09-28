Jubilados madrugan para conseguir citas de especialidades en la policlínica de San Francisco
Cientos de jubilados acudieron desde las primeras horas de la madrugada a la policlínica Dr. Carlos N. Brin de San Francisco para gestionar citas de especialidades. Algunos expresaron preocupación por esperar durante horas y no encontrar cupos disponibles.
Ciudad de Panamá, Panamá/Cientos de jubilados acudieron desde las primeras horas de la madrugada a la policlínica Dr. Carlos N. Brin de San Francisco, de la Caja de Seguro Social (CSS), para gestionar citas de especialidades médicas.