La directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana cuestionó los cambios aprobados en primer debate al proyecto 699 y advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, pueden generar mayores topes de financiamiento privado y menores controles.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los cambios al financiamiento político y los cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de los recursos de la Asamblea Nacional están entre los principales temas planteados por Olga de Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, este lunes en Noticias AM.