Cuarto Puente reanuda labores tras 'subsanar' fallas de seguridad detectadas por Mitradel

Con la culminación de las inspecciones y las correcciones solicitadas, el MOP indicó que los frentes evaluados cumplen ahora con las condiciones de seguridad requeridas y que las labores del proyecto se mantienen activas, sin nuevas suspensiones.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó este martes que fueron subsanados los hallazgos de seguridad laboral que habían provocado la suspensión temporal de varios frentes de trabajo del proyecto Cuarto Puente sobre el canal de Panamá.

Tras las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) y la verificación de las adecuaciones requeridas, se reanudaron las labores en los frentes M4, M6, Cerro Sosa, las fundaciones W14 y W15, Balboa y la planta de concreto del Este.

La medida se produce luego de que la construcción del cuarto puente fuera paralizada casi en su totalidad tras un accidente ocurrido la noche del jueves 24 de septiembre, cuando un trabajador cayó desde una plataforma en el área de prefabricados de Figali.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, acudió entonces a las oficinas administrativas del consorcio encargado de la obra y confirmó la suspensión de labores en distintos puntos del proyecto mientras se verificaban las condiciones de seguridad.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) informó que el trabajador cayó desde una altura aproximada de dos metros mientras realizaba labores en el proyecto. Según el consorcio, el colaborador portaba su equipo de protección personal, recibió primeros auxilios en el lugar y posteriormente fue trasladado a un centro médico.

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La empresa indicó que el trabajador se encontraba estable y que las lesiones estaban bajo control y no revestían gravedad.

En ese momento, Muñoz señaló que el accidente se sumaba a otros incidentes registrados durante la ejecución de la obra. La ministra afirmó que el proyecto acumula tres fatalidades y varios accidentes, además de suspensiones anteriores en distintos frentes de trabajo.

Con la culminación de las inspecciones y las correcciones solicitadas, el MOP indicó que los frentes evaluados cumplen ahora con las condiciones de seguridad requeridas y que las labores del proyecto se mantienen activas, sin nuevas suspensiones.

La entidad aseguró que continuará dando seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas por las autoridades competentes y a la continuidad de las actividades contempladas en el proyecto.

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