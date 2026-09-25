Cuarto puente: MOP instruye al consorcio corregir fallas de seguridad laboral tras suspensión parcial del proyecto

Los frentes suspendidos son M4, M6, Cerro Sosa y las fundaciones W13, W14 y W15, ubicados en el área de Panamá Oeste. La suspensión también comprende las plantas de concreto de los sectores Este y Oeste.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) instruyó al Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) implementar las adecuaciones de seguridad laboral requeridas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), luego de que se ordenara la suspensión temporal de varios frentes de trabajo del proyecto.

De acuerdo con el comunicado del MOP, la medida alcanza seis de los 34 frentes de trabajo del Cuarto Puente sobre el Canal.

Los frentes suspendidos son M4, M6, Cerro Sosa y las fundaciones W13, W14 y W15, ubicados en el área de Panamá Oeste. La suspensión también comprende las plantas de concreto de los sectores Este y Oeste.

Según el MOP, las medidas de seguridad fueron requeridas por Mitradel tras un accidente en el que resultó herido un trabajador del proyecto.

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El consorcio deberá completar las acciones correctivas y, posteriormente, solicitar una nueva inspección a Mitradel para verificar que se hayan cumplido los requerimientos establecidos.

La reanudación de los trabajos en los frentes suspendidos dependerá de la autorización de Mitradel, una vez se compruebe el cumplimiento de las medidas de seguridad laboral.

La mañana de este viernes la obra fue paralizada de forma parcial luego de que la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, junto a su equipo de trabajo, acudieran a las instalaciones y constataran lo que presenta riesgos para los trabajadores, esto luego de denuncias que surgieron tras la muerte de un trabajador esta semana y de que otro cayera de una plataforma de dos metros la noche del jueves.

Muñoz dijo que el accidente no fue mortal, pero lo situó en un historial de incidentes que preocupa a su despacho. “Este es un proyecto que ya tiene tres fatalidades y una serie de accidentes repetidos”, afirmó. Añadió que durante los últimos meses se han suspendido labores en distintos frentes y que, en esta ocasión, la medida abarca casi toda la obra.