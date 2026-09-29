Novak Djokovic y Aryna Sabalenka participarán en diálogo entrre tenistas y torneos Grand Slam

Las figuras del tenis participarán, con otros 10 jugadores, en las conversaciones.

Francia/El nuevo órgano de diálogo entre las estrellas del tenis y los torneos Grand Slam va tomando forma: Aryna Sabalenka, Novak Djokovic y otros diez jugadores formarán parte del mismo, según la información publicada por el periodista estadounidense Jon Wertheim confirmada por la AFP.

Los organizadores de los Grand Slam, los cuatro principales certámenes de tenis, anunciaron a finales de agosto la creación de un consejo de consulta de jugadores.

Lo hicieron frente a las protestas de los mejores tenistas del mundo, que reclaman un mayor peso en las decisiones de esos torneos y obtener mayores ingresos económicos.

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Según capturas de pantalla publicadas el lunes en redes sociales por el periodista especializado Jon Wertheim, seis jugadores y seis jugadoras formarán parte de esta nueva institución de diálogo.

La número uno mundial, la kazaja Elena Rybakina, su perseguidora bielorrusa Aryna Sabalenka, las estadounidenses Jessica Pegula (N.3) e Iva Jovic (N.13), la ucraniana Elina Svitolina (N.7) y la griega María Sákkari (N.33) representarán los intereses de las jugadoras en ese consejo.

Por el lado masculino, el alemán Alexander Zverev (N.2), el estadounidense Ben Shelton (N.4), el canadiense Felix Auger-Aliassime (N.5), el serbio Novak Djokovic (N.11), el italiano Lorenzo Musetti (N.25) y el francés Arthur Rinderknech (N.33) se han ofrecido como voluntarios a formar parte del nuevo órgano.

La composición del consejo fue confirmada a la AFP por una fuente cercana al dosier.

Los grandes ausentes son el número uno mundial, el italiano Jannik Sinner, el español Carlos Alcaraz (N.3) y la estadounidense Coco Gauff (N.4).

Según el comunicado común publicado en agosto por el US Open, el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, los jugadores que formen parte de la nueva institución "examinarán el conjunto de cuestiones deportivas de los torneos de Grand Slam".

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La idea es que la instancia sirva "como foro de comunicación directa, retroalimentación y colaboración entre los Grand Slams y los jugadores", precisaron entonces los torneos.

Movilizados desde la primavera boreal 2025, algunas de las estrellas del circuito acortaron sus obligaciones mediáticas este año durante Roland Garros y Wimbledon para presionar a los torneos de Grand Slam, de los que esperan obtener un 22% de los ingresos frente al 15% aproximado que reciben actualmente.

Desde el inicio de estas protestas, los cuatro grandes han anunciado aumentos en las dotaciones económicas a los jugadores.