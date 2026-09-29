El exmagistrado del Tribunal Electoral cuestionó los cambios introducidos al proyecto de Ley 699, entre ellos los relacionados con el financiamiento privado, las candidaturas de libre postulación y la formación de partidos políticos.

Ciudad de Panamá, Panamá/El exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado cuestionó los cambios introducidos al proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral de cara a las elecciones generales de 2029, y consideró que la Asamblea Nacional debería revisar algunas de las modificaciones incorporadas durante su discusión.