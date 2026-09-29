Guillermo Márquez Amado: reformas electorales deben revisarse antes de avanzar en la Asamblea
El exmagistrado del Tribunal Electoral cuestionó los cambios introducidos al proyecto de Ley 699, entre ellos los relacionados con el financiamiento privado, las candidaturas de libre postulación y la formación de partidos políticos.
Ciudad de Panamá, Panamá/El exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado cuestionó los cambios introducidos al proyecto de Ley 699, que reforma el Código Electoral de cara a las elecciones generales de 2029, y consideró que la Asamblea Nacional debería revisar algunas de las modificaciones incorporadas durante su discusión.