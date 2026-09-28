Más de 1,000 personas viven en situación de calle en la ciudad de Panamá, según registro municipal

El Mides reúne a instituciones y organizaciones para atender a personas en situación de calle.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) realizó un encuentro para fortalecer la atención a las personas en situación de calle, un problema que preocupa a las autoridades y a las organizaciones sociales.

Durante la jornada se dio a conocer que la Alcaldía de Panamá tiene un registro de más de 1,000 personas en esta condición en la capital. En el encuentro participaron representantes de municipios, organizaciones sociales y de la Iglesia católica.

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Pero ¿qué factores llevan a una persona a vivir en la calle? Entre los señalados durante la jornada están el consumo de drogas, la pobreza y la falta de empleo. La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, indicó que “hay algunos datos; por ejemplo, la Alcaldía de Panamá nos habla de un listado superior a las 1,000 personas. En otros lugares hay cantidades menores. Creo que la más grande es la ciudad de Panamá”. Agregó que trabajarán en proyectos para atender las distintas necesidades de esta población.

Carles señaló que la mayoría de las personas en situación de calle son hombres. “Quizás han comenzado a ver mujeres, pero la mayoría siempre son hombres”, expresó.

La ministra recordó que las personas en situación de calle tienen derechos y necesitan apoyo y oportunidades para aprovechar sus capacidades. Ese fue uno de los temas abordados en este primer encuentro entre las distintas organizaciones.

Mediante el Decreto Ejecutivo 11 del 23 de julio de 2026 se creó la Comisión Interinstitucional para la Atención de Personas en Situación de Calle.

Esta instancia permanente tiene la tarea de coordinar, dar seguimiento y evaluar las políticas dirigidas a esta población en los municipios del país, incluida la ciudad de Panamá.

Con información de Yami Rivas