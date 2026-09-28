Cámara Minera pide al Gobierno avanzar hacia la reapertura de la mina de Cobre Panamá

Según el gremio, prolongar la incertidumbre tiene costos para las comunidades, los trabajadores, los proveedores, la inversión y la gestión ambiental de las instalaciones existentes.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Cámara Minera de Panamá (Camipa) solicitó al Gobierno tomar una decisión sobre la mina de cobre y avanzar hacia la reanudación de sus operaciones.

Según el gremio, prolongar la incertidumbre tiene costos para las comunidades, los trabajadores, los proveedores, la inversión y la gestión ambiental de las instalaciones existentes.

Camipa recomienda avanzar hacia la reanudación ordenada de las operaciones de Cobre Panamá, mediante una solución plenamente compatible con el marco constitucional y legal vigente. Esta recomendación exige atender los hallazgos de la auditoría integral, establecer obligaciones exigibles para el operador y asegurar que el Estado cuente con los recursos y la independencia necesarios para supervisar su cumplimiento”, se lee en el comunicado.

El gremio también pidió un plan verificable para recuperar empleos y oportunidades para los proveedores panameños.

De acuerdo con lo expresado en el comunicado, la auditoría ordenada por el Ministerio de Ambiente debe servir como "un plan público de acción" que implique las medidas correctivas responsables, plazos, indicadores y mecanismos de verificación. Agrega que esa vigilancia debe permanecer pública a disposición de la ciudadanía.

Su posición contrasta con la de organizaciones ambientales, que se oponen a la reapertura. Estas recuerdan que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá, y denuncian daños ambientales asociados a la operación de la mina.

Igualmente, expresa que la "reapertura ordenada debe acompañarse de un plan verificable para recuperar empleos y oportunidades para los proveedores panameños". Camipa se ofrece a participar en el proceso como representante del sector minero, a través del aporte técnico y la mediación en un diálogo abierto con el gobierno, las comunidades, trabajadores y demás sectores de la sociedad.

La decisión está en manos del Ejecutivo. Una comisión integrada por los ministros de Economía y Finanzas, Comercio e Industrias y Ambiente deberá presentar una recomendación al presidente de la República.

Comunicado:

Documento Comunicado de la Cámara Minera. Consúltalo

Con información de Nicanor Alvarado.