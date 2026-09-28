Camioneros reclaman al MOP pago de $50 mil por trabajos realizados hace 14 meses

Los transportistas aseguran que participaron en labores de traslado de material pétreo en el sector de Alanje, como parte de los trabajos ejecutados durante una emergencia provocada por las lluvias.

David, Chiriquí/Un grupo de transportistas de camiones volquete protestó frente al Ministerio de Obras Públicas (MOP) para reclamar el pago de cerca de $50 mil por trabajos realizados hace más de 14 meses en la provincia de Chiriquí.

Los transportistas aseguran que participaron en labores de traslado de material pétreo en el sector de Alanje, como parte de los trabajos ejecutados durante una emergencia provocada por las lluvias.

Osvaldo Camp, vocero de los transportistas, explicó que realizaron los trabajos hace aproximadamente un año y cuatro meses y que, desde entonces, permanecen a la espera del pago.

“Hicimos el trabajo por los lados de Alanje, por allá, por esa área hace 14 meses. Y tenemos más de un año y cuatro meses de estar esperando el pago y no se nos da respuesta”, manifestó.

Los transportistas señalaron que, aunque han recibido información de que existe disposición de las autoridades provinciales para gestionar el desembolso, consideran que el proceso se ha extendido demasiado.

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Reclaman una respuesta concreta

César Gómez, uno de los transportistas, manifestó que cada trabajador asumió gastos para poder cumplir con la labor encomendada, entre ellos combustible y mantenimiento de los vehículos.

“Ya llevamos buen rato. Ya llevamos buen rato y bueno, nosotros todos, como dijo el compañero, cada uno puso su parte, su esfuerzo para llevar a cabo esta misión. La cumplimos, pero nos sentimos bastante abandonados porque no nos dan una respuesta concreta”, expresó.

Por su parte, Leonidas Otero, también vocero del grupo, indicó que las labores se extendieron durante aproximadamente un mes y que el retraso en el pago afecta directamente a unas 35 familias.

“Estuvimos trabajando cerca de un mes, cerca de un mes, quizás un poquito menos. Sí, como dijo el compañero, 35 familias; cada uno, pues, tiene que sufragar sus gastos, combustible, mantenimiento de los camiones”, señaló.

MOP asegura que el pago está en etapa final

Los transportistas sostienen que los trabajos fueron realizados para atender la emergencia ocasionada por las lluvias y que cumplieron con el servicio solicitado por el Ministerio de Obras Públicas.

Según la información proporcionada durante la protesta, el desembolso de los recursos para estos transportistas se encontraría en su etapa final.

Los afectados esperan que el trámite avance y que, después de más de un año de espera, puedan recibir finalmente el pago correspondiente por los servicios prestados.

Con información de Demetrio Ábrego