Ifarhu entrega tarjetas del PASE-U a más de 56 mil acudientes en Panamá Este

El segundo desembolso del PASE-U está previsto para octubre y estará relacionado con la asistencia del estudiante y la participación del acudiente en el programa de Escuela para Padres.

Ciudad de Panamá, Panamá/La entrega de las tarjetas correspondientes al primer desembolso del PASE-U continúa en el sector este de la capital, donde el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y la Caja de Ahorros mantienen el proceso dirigido a miles de acudientes.

De acuerdo con Euler García, asesor del Ifarhu, durante esta semana se atenderá a más de 56 mil acudientes correspondientes a 79 mil estudiantes en el área de Panamá, con un desembolso de aproximadamente $8.6 millones.

La jornada se desarrolla en Megamall, donde las autoridades establecieron varios filtros para agilizar la atención. El proceso incluye la verificación de la cédula vigente del acudiente, el registro en la aplicación del PASE-U y la confirmación de que el saldo correspondiente al primer desembolso ya aparezca reflejado.

García hizo un llamado a los padres de familia a revisar estos requisitos antes de acudir al punto de entrega, debido a que algunos acudientes han llegado con la cédula vencida y no pueden completar el cobro del beneficio.

¿Qué hacer si no aparece el saldo?

Uno de los inconvenientes que se presentan durante la jornada está relacionado con acudientes que todavía no visualizan el saldo en la aplicación o reciben algún mensaje de error.

En estos casos, el Ifarhu recomienda dirigirse al equipo de atención del PASE-U para verificar la situación del estudiante y determinar si existe algún inconveniente con el pago.

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Los acudientes que presentan este tipo de problemas son retirados de la fila principal y enviados al área de consultas para evitar que permanezcan esperando sin poder completar el proceso.

Para esta jornada fueron programadas más de 16 escuelas y una dinámica similar se mantendrá durante toda la semana en Megamall.

Horario de atención

El horario establecido para la entrega es de 7:00 a.m. a 12:00 mediodía. Sin embargo, debido a la cantidad de personas que acudieron durante la jornada, el personal del Ifarhu y el equipo de apoyo de la Caja de Ahorros comenzaron la atención desde las 6:30 a.m.

García explicó que, aunque un acudiente llegue después del mediodía, se procura atenderlo para evitar que pierda el tiempo invertido en el traslado y la espera.

Una vez superados los filtros establecidos por el Ifarhu, los acudientes pasan al área de atención bancaria, donde se completa el procedimiento para la entrega de la tarjeta del PASE-U.

¿Cuándo será el segundo pago?

El segundo desembolso del PASE-U está previsto para octubre y estará relacionado con la asistencia del estudiante y la participación del acudiente en el programa de Escuela para Padres.

Además, esta semana comenzaron los desembolsos correspondientes al seguro educativo. Los estudiantes que participaron en concursos y cumplieron con los requisitos podrán ver reflejado el primer desembolso en su nueva billetera electrónica, específicamente en el denominado “bolsillo de excelencia”.

El Ifarhu mantiene el llamado a los acudientes a revisar previamente la vigencia de su cédula, tener activa la aplicación y comprobar que el saldo del beneficio aparezca reflejado antes de acudir al punto de entrega.

Con información de Kayra Saldaña