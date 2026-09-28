Agresiones a docentes en Veraguas: Meduca inicia investigaciones y atención psicopedagógica

Los docentes afectados también han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y los jueces de paz, como parte del proceso relacionado con las agresiones, según el Meduca.

Santiago de Veraguas/El Ministerio de Educación (Meduca) inició el debido proceso administrativo tras las supuestas agresiones denunciadas por docentes en dos centros educativos de la provincia de Veraguas.

Los incidentes ocurrieron en la escuela de Los Flores, en La Mesa, y en la escuela de El Bongo, en Montijo, donde docentes fueron agredidos durante la semana pasada.

María Pimentel, directora regional de Educación en Veraguas, informó que ambos casos ya fueron atendidos por las autoridades y se encuentran en proceso de investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

“En cuanto a los temas que, pues, hemos tenido la semana pasada, ambos temas de agresión han sido ya ventilados. Atendidos y en estos momentos, pues, le está dando el debido proceso que se le debe dar a cada una de estas situaciones de ambos centros educativos”, explicó.

La funcionaria indicó que los docentes afectados también han presentado las denuncias correspondientes ante la Fiscalía y los jueces de paz, como parte del proceso relacionado con las agresiones.

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Atención psicopedagógica

Además de las investigaciones administrativas, el Meduca activó los gabinetes psicopedagógicos para brindar atención a los docentes de los planteles donde ocurrieron los incidentes.

La intervención continuará posteriormente con los estudiantes, con el propósito de atender las situaciones que puedan haberse generado dentro de las comunidades educativas tras los hechos de violencia.

Situación de las clases

En la escuela de Los Flores, las clases se desarrollan actualmente con normalidad, según informó la Dirección Regional de Educación.

Mientras tanto, en la escuela de El Bongo las clases permanecen suspendidas temporalmente, pero está previsto que los estudiantes y docentes retomen las actividades este martes.

El Meduca mantiene el seguimiento de ambos casos mientras avanza el debido proceso para determinar las circunstancias en las que ocurrieron las agresiones.

Con información de Ney Abdiel Castillo